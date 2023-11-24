Кому принадлежат самые дорогие модные магазины Новосибирска: фамилии владельцев

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Магазин MaxMara на Вокзальной магистрали, известный так же, как Fasion Gallery, представляет ряд итальянских брендов: Max Mara, Marina Rinaldi, Emporio Armani, Etro. Цены в магазине начинаются примерно от 9-10 тысяч рублей за купальники и футболки и заканчиваются на отметках чуть более 100 тысяч рублей за пальто из последних коллекций. Мужские сорочки — за 50-60 тысяч рублей, платья за 60-99 тысяч рублей.
Юридическое лицо, через которое ведется деятельность компании — ООО «Эф Джи» принадлежит предпринимателю Александру Большакову. Под управлением этой компании находится еще четыре юрлица, зарегистрированных в этом же здании с тем же видом деятельности — розничная торговля одеждой. Все компании также принадлежат Александру Большакову. Общая выручка группы компаний в 2022 году согласно spark-interfax составила 291 млн рублей, прибыль 26 млн рублей.
В 2016 году жена Александра — Анна Большакова, выкупила большую часть площадей новосибирского ЦУМа — 629 кв. м. на четвертом этаже за 57,6 млн рублей.
В 2019 году владелец бутика был замешан в скандальной истории с притеснением театра Афанасьева, так как бутику потребовались дополнительные квадратные метры, театр в итоге был на грани закрытия и год ютился в подвале. Лишь через несколько лет театру было выделено новое помещение.
Владелица бренда Lukse — Ольга Гребенюк, также ей принадлежат бренд Marmalato и еще около десятка разных товарных знаков, в основном связанных с одеждой и аксессуарами. Универмаг Lukse открылся в Новосибирске в 2015 году, магазин специализируется на продаже одежды luxury-брендов, а также открывает отделы в торговых центрах в основном с более доступными премиум брендами в концепции Store by Lukse. Такой магазин открыт в ТЦ «Аура», средний чек там чуть больше 20 тысяч рублей, при этом средняя цена одной вещи около 10 тысяч рублей.
Кроме того, совместно с мужем Тимуром Саттаровым Ольга Гребенюк являются девелоперами элитной недвижимости (ЖК MontBlanc) и по франшизе развивают в Новосибирске фитнес-клуб WorldClass. Также супруги замечены в покупке недвижимости в центре Новосибирска.
На 2021 год в треугольном квартале между улицами Максима Горького, Серебренниковской и Октябрьской магистралью им принадлежали четыре дома. Как указано в кадастровой карте на этом участке могут быть построены дома высотой до 50 этажей, в том числе, жилая недвижимость, а также спортивные объекты, гостиницы, бизнес-центры, концертные залы, кафе и рестораны.
Тимур Саттаров также известен в Новосибирске как собственник компании, которая снесла ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса, чтобы построить там жилой комплекс. В 2021 году компания выкупила недостроенный комплекс «Сибирской ярмарки» на Михайловской набережной, а до этого — ряд активов обанкротившихся автосалонов с целью развития своих направлений бизнеса в фэшн-индустрии или предоставлении услуг фитнес-клубов.
В Новосибирске работает два магазина Emporio, представляющих десятки европейских брендов. Деятельность ведется через ИП Галия Римовна Колесникова. Магазин на Орджоникидзе, 27 открылся более 9 лет назад.
На момент открытия бутики Emporio так же работали в ТЦ «Океан» и «Галерея», сейчас их осталось два — ул. Орджоникидзе и Красном проспекте, 30. Средняя цена на джинсы в магазине — 20-30 тысяч рублей, платья — 40-50 тысяч рублей. Кроссовки — 50 тысяч рублей.
Собственница бутиков NaDin и Flamingo в Новосибирске Надежда Филиппова. Начинала в 1997 с оптовой торговли турецкими дубленками, одеждой и аксессуарами из кожи. В 1998 году Надежда приобрела помещение под магазин Flamingo, а еще через семь лет был открыт меховой бутик NaDine.
Как рассказала владелица бутика сайту leaderstoday.ru, ей предлагали открыть представительство Versace, но она подумала: «Сегодня Versace есть на мировом рынке, а будет ли этот бренд актуален завтра — мы не знаем», и выбрала в качестве названия для бутика свое имя. Юридически бутики работают от имени индивидуального предпринимателя.
В июле 2023 года Джимми Балдинини, представитель третьего поколения итальянской обувной компании в интервью tass.ru рассказал, что скорее, закроет свой бизнес, чем уйдет из России. В Новосибирске магазин открылся в 2006 году на Крылова, 4, это был первый монобрендовый обувной бутик премиум-класса в городе. Владельцы франшизы бутика — предприниматели Татьяна и Евгений Котовы, в собственности которых также обувной мультибрендовый магазин Famozi. Организационно бизнес ведется через индивидуальных предпринимателей. Бутик делает ставку, в том числе, на покупателей мужчин.
Еще один итальянский бренд открылся на Гоголя, 4 в 2010 году. Владелица компании магазина — предприниматель Наталья Перевозчикова, которая также является собственницей компании «Евростиль» поставляющей холодильное и другое оборудование для гипермаркетов и торговых сетей. Стоимость одежды итальянской марки высока даже по меркам бутиков — женские платья 70-190 тысяч рублей, костюмы за 80-100 тысяч рублей, кардиганы 40-50 тысяч рублей.
Бизнес является семейным, но компания полностью оформлена на Наталью, согласно данным spark-interfax, она является бенефициаром и единственной владелицей ООО «Евростиль», а также еще ряда компаний, связанных с оптовой торговлей, производством изделий из пластмасс, ремонтом машин и оборудования.
Среди владельцев продовольственных сетей у нас в городе практически нет новосибирцев, то крупнейшими бутиками владеют в основном жители нашего города. В связи с санкциями ряд брендом люкс и премиум-класса ушли, но это не значит, что конкуренция в этом сегменте стала ниже. Многие постоянные покупатели продолжают заказывать одежду полюбившихся брендов через интернет, через параллельный импорт в обход санкций. Этот сегмент одежды и обуви остается востребованным у сибиряков.
После закрытия «Иль де Ботэ» в Новосибирске, помещение, в котором находился магазин на Красном проспекте 30, сдается за 1 млн рублей.