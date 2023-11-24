Матерям погибших на СВО бойцов вручили ордена Мужества в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Искитиме, в ДК «Молодость», состоялось мероприятие, посвященное погибшим военным. На нем матерям двух участников специальной военной операции, которые погибли при выполнении боевых задач, были вручены ордена Мужества. Это высокая посмертная награда за отвагу и преданность Отечеству.
Глава города, Сергей Завражин, выразил благодарность матерям, которые воспитали настоящих героев и патриотов. Цитата из его речи гласит: «Огромное вам спасибо и низкий поклон за то, что вы воспитали сыновей настоящими героями, настоящими патриотами, настоящими защитниками Родины».
За своих сыновей ордена Мужества получили Татьяна Васильевна (мать Сергея Светловича), Зинаида Фёдоровна и Владимир Евдокимович (родители Алексея Борякина), а также Ольга (супруга Алексея Борякина).
Перед вручением орденов прошла церемония, посвященная памяти погибших военных. Минутой молчания искитимцы почтили их память, пишет «Искитимская газета».