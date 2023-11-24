Матерям погибших на СВО бойцов вручили ордена Мужества в Новосибирской области

В Искитиме, в ДК «Молодость», состоялось мероприятие, посвященное погибшим военным. На нем матерям двух участников специальной военной операции, которые погибли при выполнении боевых задач, были вручены ордена Мужества. Это высокая посмертная награда за отвагу и преданность Отечеству.