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Матерям погибших на СВО бойцов вручили ордена Мужества в Новосибирской области

Матерям погибших на СВО бойцов вручили ордена Мужества в Новосибирской области

24 ноября 2023, 09:18
Фото: Искитимская газета
Матерям погибших бойцов в Новосибирской области вручили ордена Мужества за подвиг своих сыновей, которые погибли при выполнении боевых задач на СВО.

В Искитиме, в ДК «Молодость», состоялось мероприятие, посвященное погибшим военным. На нем матерям двух участников специальной военной операции, которые погибли при выполнении боевых задач, были вручены ордена Мужества. Это высокая посмертная награда за отвагу и преданность Отечеству.

Глава города, Сергей Завражин, выразил благодарность матерям, которые воспитали настоящих героев и патриотов. Цитата из его речи гласит: «Огромное вам спасибо и низкий поклон за то, что вы воспитали сыновей настоящими героями, настоящими патриотами, настоящими защитниками Родины».

За своих сыновей ордена Мужества получили Татьяна Васильевна (мать Сергея Светловича), Зинаида Фёдоровна и Владимир Евдокимович (родители Алексея Борякина), а также Ольга (супруга Алексея Борякина).

Перед вручением орденов прошла церемония, посвященная памяти погибших военных. Минутой молчания искитимцы почтили их память, пишет «Искитимская газета».

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Искитимский район
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