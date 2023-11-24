Ночное побоище у «Крепости» в Новосибирске — повязали четверых дебоширов

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Массовая драка произошла ночью в Ленинском районе Новосибирска. Сигнал тревоги бойцам ГБР поступил из круглосуточного алкомаркета «Крепость», находящегося на улице Троллейная. На место отправили две машины службы безопасности.
Как выяснилось, драка была между шестью покупателями. Четверо из мужчин нападали на одного, в то время как девушка пыталась защитить его. В ходе потасовки один из ударов достался сибирячке: у нее хлынула кровь из носа, в результате чего пол был весь красный.
Охрана вывела драчунов на улицу. Тут же приехал второй экипаж, на который дебоширы снова накинулись. Тогда нападавших усмирили. Их приковали наручниками к забору и вызвали полицию.
Магазин не получил материального ущерба. Задержанные были доставлены в полицию, а девушка написала заявление.