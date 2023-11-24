Ночное побоище у «Крепости» в Новосибирске — повязали четверых дебоширов

Как выяснилось, драка была между шестью покупателями. Четверо из мужчин нападали на одного, в то время как девушка пыталась защитить его. В ходе потасовки один из ударов достался сибирячке: у нее хлынула кровь из носа, в результате чего пол был весь красный.