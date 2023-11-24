atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Пассажиры спорили с бортпроводниками

Самолет в Новосибирск не смог вовремя улететь из Стамбула из-за наглости пассажиров

24 ноября 2023, 11:34
Фото: Telegram-канал Виталия Полищука
Пассажиры спорили с бортпроводниками

Новосибирский рейс из Стамбула задержался на два часа из-за наглых пассажиров

В Турции произошла двухчасовая задержка вылета рейса в Новосибирск. Этому поспособствовала наглость пассажиров.

Как сообщил администратор паблика «АСТ-54» Виталий Полищук в своем Telegram-канале, новосибирцы отказывались выполнять требования бортпроводников и вступали с ними в бесконечные споры. Бирки с ручной клади попросту отрывались невоспитанными пассажирами.

«Бортпроводники делают объявление с просьбой размещать ручную кладь с оранжевыми бирками под впереди стоящим креслом. Как поступает мужик в серой футболке? Улыбается, отрывает бирку, оставляет сумку на полке и спокойно садится в кресло», — написал Виталий Полищук.

Из-за этого вылет в Новосибирск задержался на два часа. Вместо изначально запланированного времени в 11.45 утра рейс отправился в пункт назначения в 13.40 дня.

«Я умереть должна?»: пьяная сибирячка приехала рожать с пивом и сигаретами
Узнать подробнее
Читайте также:
Ночное побоище у «Крепости» в Новосибирске — повязали четверых дебоширов
#Новосибирск#Самолет#Задержка рейса#Пассажиры#Александр Ляхов#Хулиганство
Подпишитесь
Власти Новосибирской области не планируют менять «Тойоты» на машины российских марок
Сегодня, 08:04
Ледяное сало превратилось в ледяные блины на Обском водохранилище в Новосибирске
Вчера, 06:31
Четвертый мост в Новосибирске снесут? Депутаты говорят о проблемах конструкции
Вчера, 08:16
Депутат Заксобрания сломал ногу на скользком тротуаре в Новосибирске
Вчера, 09:13
Стали известны заработки натурщиков в Новосибирске: в одежде и без
Сегодня, 02:02
Франшиза или путь с нуля? Как создать большой бизнес и не прогореть
Сегодня, 09:19