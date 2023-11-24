Самолет в Новосибирск не смог вовремя улететь из Стамбула из-за наглости пассажиров

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Как сообщил администратор паблика «АСТ-54» Виталий Полищук в своем Telegram-канале, новосибирцы отказывались выполнять требования бортпроводников и вступали с ними в бесконечные споры. Бирки с ручной клади попросту отрывались невоспитанными пассажирами.
«Бортпроводники делают объявление с просьбой размещать ручную кладь с оранжевыми бирками под впереди стоящим креслом. Как поступает мужик в серой футболке? Улыбается, отрывает бирку, оставляет сумку на полке и спокойно садится в кресло», — написал Виталий Полищук.
Из-за этого вылет в Новосибирск задержался на два часа. Вместо изначально запланированного времени в 11.45 утра рейс отправился в пункт назначения в 13.40 дня.