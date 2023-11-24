Советы опытных хозяек: пять простых рецептов морковного пирога
24 ноября 2023, 03:50
Фото: unsplash.com
Морковный пирог приготовить проще, чем кажется
Морковный пирог — это не только вкусное угощение, но и полезное лакомство, богатое витаминами и клетчаткой. В этой статье мы представим вам пять простых и вкусных рецептов морковного пирога, которые подходят для разных вкусов и уровней кулинарного мастерства.
∟
∟
∟
∟
∟
1. Классический морковный пирог
Классический морковный пирог
Фото: unsplash.com
Ингредиенты:
2 чашки тертой моркови
1 чашка муки
1 чашка сахара
½ чашки растительного масла
3 яйца
1 ч. ложка разрыхлителя теста
½ ч. ложки соли
1 ч. ложка корицы
Приготовление:
В миске венчиком перемешайте яйца, сахар и растительное масло до получения однородной массы.
Добавьте тертую морковь и тщательно перемешайте.
В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель теста, соль и корицу.
Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к мокрым, тщательно перемешивая.
Вылейте тесто в предварительно смазанную форму для выпечки.
Выпекайте при 180 градусах Цельсия в течение 30-40 минут или до готовности.
2. Морковный пирог с кокосом и орехами
Морковный пирог с кокосом и орехами
Фото: unsplash.com
Ингредиенты:
2 чашки тертой моркови
1 чашка кокосовой стружки
1 чашка грецких орехов, измельченных
1 чашка сахара
3 яйца
1 ч. ложка разрыхлителя теста
½ ч. ложки ванильного сахара
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
В миске смешайте тертую морковь, кокосовую стружку, грецкие орехи, сахар, яйца, разрыхлитель теста и ванильный сахар.
Выложите тесто в предварительно смазанную форму для выпечки.
Выпекайте около 35-40 минут.
3. Заварной морковный пирог с кондитерской заваркой
Заварной морковный пирог с кондитерской заваркой
Фото: unsplash.com
Ингредиенты:
3 чашки тертой моркови
1 рулет слоеного теста
1 чашка сахара
½ чашки орехов (по желанию)
1 чашка вареной кондитерской заварки
1 ч. ложка ванильного сахара
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия.
Раскатайте слоеное тесто в прямоугольник и выложите на противень.
Смешайте тертую морковь с сахаром и ванильным сахаром.
Выложите морковную смесь на слоеное тесто.
Поставьте в духовку и выпекайте около 25-30 минут до золотистой корки.
После выпекания полейте пирог вареной кондитерской заваркой, посыпьте орехами и дайте остыть.
4. Грушево-морковный пирог с корицей и имбирем
Грушево-морковный пирог с корицей и имбирем
Фото: unsplash.com
Ингредиенты:
2 чашки тертой моркови
1 чашка тертой груши
1 ½ чашки муки
1 чашка сахара
½ чашки растительного масла
3 яйца
1 ч. ложка разрыхлителя теста
½ ч. ложки корицы
½ ч. ложки имбиря
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
В глубокой миске смешайте тертую морковь, грушу, муку, сахар, растительное масло, яйца, разрыхлитель теста, корицу и имбирь.
Вылейте тесто в форму для выпечки.
Выпекайте примерно 35-40 минут.
5. Безглютеновый морковный пирог с овсянкой и корицей
Безглютеновый морковный пирог с овсянкой и корицей
Фото: unsplash.com
Ингредиенты:
2 чашки тертой моркови
1 ½ чашки овсянки (измельченной в муку)
½ чашки коричневого сахара
½ чашки растительного масла
3 яйца
1 ч. ложка разрыхлителя теста
1 ч. ложка корицы
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
В миске смешайте тертую морковь, овсянку, коричневый сахар, растительное масло, яйца, разрыхлитель теста и корицу.
Вылейте тесто в предварительно смазанную форму для выпечки.
Выпекайте 30-35 минут.
Наслаждайтесь приготовлением и угощайтесь вкусными морковными пирогами!