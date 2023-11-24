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Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 03:52

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Морковный пирог приготовить проще, чем кажется

Советы опытных хозяек: пять простых рецептов морковного пирога

24 ноября 2023, 03:50
Фото: unsplash.com
Морковный пирог приготовить проще, чем кажется
Морковный пирог — это не только вкусное угощение, но и полезное лакомство, богатое витаминами и клетчаткой. В этой статье мы представим вам пять простых и вкусных рецептов морковного пирога, которые подходят для разных вкусов и уровней кулинарного мастерства.

1. Классический морковный пирог

Классический морковный пирогКлассический морковный пирог
Классический морковный пирог
Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • 2 чашки тертой моркови
  • 1 чашка муки
  • 1 чашка сахара
  • ½ чашки растительного масла
  • 3 яйца
  • 1 ч. ложка разрыхлителя теста
  • ½ ч. ложки соли
  • 1 ч. ложка корицы

Приготовление:

  1. В миске венчиком перемешайте яйца, сахар и растительное масло до получения однородной массы.
  2. Добавьте тертую морковь и тщательно перемешайте.
  3. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель теста, соль и корицу.
  4. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к мокрым, тщательно перемешивая.
  5. Вылейте тесто в предварительно смазанную форму для выпечки.
  6. Выпекайте при 180 градусах Цельсия в течение 30-40 минут или до готовности.

2. Морковный пирог с кокосом и орехами

Морковный пирог с кокосом и орехамиМорковный пирог с кокосом и орехами
Морковный пирог с кокосом и орехами
Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • 2 чашки тертой моркови
  • 1 чашка кокосовой стружки
  • 1 чашка грецких орехов, измельченных
  • 1 чашка сахара
  • 3 яйца
  • 1 ч. ложка разрыхлителя теста
  • ½ ч. ложки ванильного сахара

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
  2. В миске смешайте тертую морковь, кокосовую стружку, грецкие орехи, сахар, яйца, разрыхлитель теста и ванильный сахар.
  3. Выложите тесто в предварительно смазанную форму для выпечки.
  4. Выпекайте около 35-40 минут.

3. Заварной морковный пирог с кондитерской заваркой

Заварной морковный пирог с кондитерской заваркойЗаварной морковный пирог с кондитерской заваркой
Заварной морковный пирог с кондитерской заваркой
Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • 3 чашки тертой моркови
  • 1 рулет слоеного теста
  • 1 чашка сахара
  • ½ чашки орехов (по желанию)
  • 1 чашка вареной кондитерской заварки
  • 1 ч. ложка ванильного сахара

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия.
  2. Раскатайте слоеное тесто в прямоугольник и выложите на противень.
  3. Смешайте тертую морковь с сахаром и ванильным сахаром.
  4. Выложите морковную смесь на слоеное тесто.
  5. Поставьте в духовку и выпекайте около 25-30 минут до золотистой корки.
  6. После выпекания полейте пирог вареной кондитерской заваркой, посыпьте орехами и дайте остыть.

4. Грушево-морковный пирог с корицей и имбирем

Грушево-морковный пирог с корицей и имбиремГрушево-морковный пирог с корицей и имбирем
Грушево-морковный пирог с корицей и имбирем
Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • 2 чашки тертой моркови
  • 1 чашка тертой груши
  • 1 ½ чашки муки
  • 1 чашка сахара
  • ½ чашки растительного масла
  • 3 яйца
  • 1 ч. ложка разрыхлителя теста
  • ½ ч. ложки корицы
  • ½ ч. ложки имбиря

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
  2. В глубокой миске смешайте тертую морковь, грушу, муку, сахар, растительное масло, яйца, разрыхлитель теста, корицу и имбирь.
  3. Вылейте тесто в форму для выпечки.
  4. Выпекайте примерно 35-40 минут.

5. Безглютеновый морковный пирог с овсянкой и корицей

Безглютеновый морковный пирог с овсянкой и корицейБезглютеновый морковный пирог с овсянкой и корицей
Безглютеновый морковный пирог с овсянкой и корицей
Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • 2 чашки тертой моркови
  • 1 ½ чашки овсянки (измельченной в муку)
  • ½ чашки коричневого сахара
  • ½ чашки растительного масла
  • 3 яйца
  • 1 ч. ложка разрыхлителя теста
  • 1 ч. ложка корицы

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
  2. В миске смешайте тертую морковь, овсянку, коричневый сахар, растительное масло, яйца, разрыхлитель теста и корицу.
  3. Вылейте тесто в предварительно смазанную форму для выпечки.
  4. Выпекайте 30-35 минут.

Наслаждайтесь приготовлением и угощайтесь вкусными морковными пирогами!

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Кулинария#Рецепт#Рецепты#Алина Гурицкая#Морковный пирог#Гурман
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