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За "обнаженку" платят больше

Стали известны заработки натурщиков в Новосибирске: в одежде и без

24 ноября 2023, 02:02
Фото: 1MI
За "обнаженку" платят больше

Сколько зарабатывают натурщики в Новосибирске, и что им приходится делать

Новосибирское государственное художественное училище ищет натурщиков и натурщиц для работы в учебных аудиториях. Мы выяснили, сколько стоит час позирования и нужно ли раздеваться перед студентами

Натурщиком может работать любой совершеннолетний человек, не состоящий на учете в центре занятости и не имеющий инвалидности. Оплата труда почасовая — академический час (45 минут) стоит 152 рубля. Общая величина заработка зависит от нагрузки.

«Если вы берете одну группу, то это 3-4 тысячи рублей в месяц. А если берете больше, то, соответственно, и оплата больше. Возраст и внешность не имеют никакого значения, главное, чтобы вы не пропускали занятия», — рассказали Atas.Info в Новосибирском государственном художественном училище.

Работа над одним портретом у учебной группы занимает около трех недель. Поэтому важно появляться по утвержденному расписанию в одно и то же время. При этом учебные задачи бывают разные — какие-то не требуют от натурщика обнажения, а в других случаях необходимо позировать без одежды.

«Обнаженная натура стоит 201 рубль в час», — уточнил собеседник редакции.

Важное замечание — натурщик должен иметь выдержку, чтобы в течение 45 минут сохранять заданную позу. Быть абсолютно неподвижным попросту невозможно, но допускаются только небольшие отклонения от первоначальной позиции, добавили в училище.

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