Стали известны заработки натурщиков в Новосибирске: в одежде и без

Posted Сегодня, 02:02
Published Сегодня, 02:02
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Updated Сегодня, 02:02
Натурщиком может работать любой совершеннолетний человек, не состоящий на учете в центре занятости и не имеющий инвалидности. Оплата труда почасовая — академический час (45 минут) стоит 152 рубля. Общая величина заработка зависит от нагрузки.
«Если вы берете одну группу, то это 3-4 тысячи рублей в месяц. А если берете больше, то, соответственно, и оплата больше. Возраст и внешность не имеют никакого значения, главное, чтобы вы не пропускали занятия», — рассказали Atas.Info в Новосибирском государственном художественном училище.
Работа над одним портретом у учебной группы занимает около трех недель. Поэтому важно появляться по утвержденному расписанию в одно и то же время. При этом учебные задачи бывают разные — какие-то не требуют от натурщика обнажения, а в других случаях необходимо позировать без одежды.
«Обнаженная натура стоит 201 рубль в час», — уточнил собеседник редакции.
Важное замечание — натурщик должен иметь выдержку, чтобы в течение 45 минут сохранять заданную позу. Быть абсолютно неподвижным попросту невозможно, но допускаются только небольшие отклонения от первоначальной позиции, добавили в училище.