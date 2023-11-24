Стали известны заработки натурщиков в Новосибирске: в одежде и без

Работа над одним портретом у учебной группы занимает около трех недель. Поэтому важно появляться по утвержденному расписанию в одно и то же время. При этом учебные задачи бывают разные — какие-то не требуют от натурщика обнажения, а в других случаях необходимо позировать без одежды.