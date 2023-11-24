Ураган, ядерный взрыв и снос: главные события Новосибирска за неделю

Журналистка Маргарита Симоньян может спать спокойно. МВД РФ не нашло ни малейших намеков на экстремизм в ее рассуждениях о том, как мы будем жить после ядерного взрыва. Тогда телеведущая вспомнила разговор со знакомым ученым, который заявил, что в Сибири «всего лишь» пострадает электроника. Высказывание вызвало сильнейший резонанс в обществе.