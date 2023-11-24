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Updated Сегодня, 13:32

За неделю в Новосибирске произошло множество громких событий

Ураган, ядерный взрыв и снос: главные события Новосибирска за неделю

24 ноября 2023, 13:30
Фото: Алина Гурицкая
За неделю в Новосибирске произошло множество громких событий
С 20 по 27 ноября в Новосибирске произошло множество громких и неоднозначных событий. Atas. Info подготовил дайджест самых ярких сюжетов уходящей недели.

По Сибири прошелся сильный ураган — пострадали несколько человек

Начало рабочей недели ознаменовалось сильнейшим ураганом. 19 ноября шквалистый ветер с корнем вырывал деревья и срывал крыши с домов, 40 тысяч человек остались без света из-за повреждения ЛЭП. Порывы ветра достигали 23 метров в секунду.

При этом от урагана практически никто не пострадал. У части новосибирцев были повреждены машины, одна женщина травмировалась, решив выйти на улицу в весьма ветреную погоду.

Падали деревья и срывались крыши: как Новосибирск пережил ураган 19 ноября
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Муниципального контракта Новосибирску не видать — в мэрии не планируют переходить на новую транспортную систему

В Новосибирске не будут продолжать перевод общественного транспорта на «муниципальные» рельсы. Причиной являются слишком большие затраты на подобную процедуру и явное нежелание переходить на новые взаимоотношения с перевозчиками. В этом случае доходы транспортных предприятий на 70% формируются из выплат муниципального бюджета и лишь 30% составляет выручка от продажи билетов пассажирам.

В Новосибирске не будут переводить общественный транспорт на муниципальный контракт
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Ядерный взрыв над Сибирью возможен — в словах Маргариты Симоньян не нашли экстремизма

Журналистка Маргарита Симоньян может спать спокойно. МВД РФ не нашло ни малейших намеков на экстремизм в ее рассуждениях о том, как мы будем жить после ядерного взрыва. Тогда телеведущая вспомнила разговор со знакомым ученым, который заявил, что в Сибири «всего лишь» пострадает электроника. Высказывание вызвало сильнейший резонанс в обществе.

Мэр Новосибирска прокомментировал высказывание Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
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Несмотря на тепло, в Новосибирске начали обустраивать катки — — а улицу Ленина стали украшать к Новому году

В Новосибирске сохраняется теплая погода, но мэрия помнит про Новый год и грядущую зиму. Уже с 1 декабря горожане смогут прокатиться на коньках, выбрав один из тринадцати катков. Любители хоккея могут погонять шайбу на 42 площадках. А на улице Ленина устанавливают светящуюся арку.

В Новосибирске откроют ледовые катки: где покататься на коньках
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Депутаты предложили уволить главу департамента транспорта — он не справляется с обязанностями

В Городском совете депутатов обиделись на Константина Васильева, возглавляющего департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Чиновника обвинили во всех смертных грехах — от грязных и пыльных дорог до вечерних пробок. Рекомендацию уволить проштрафившегося руководителя уже направили мэру Анатолию Локтю. Последует ли он благому совету, пока неизвестно.

В Новосибирске депутаты горсовета потребовали увольнения главы дептранса Васильева
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Уходит легенда — в Первомайском сквере начали сносить Park Сafé

В Первомайском сквере начали сносить здание, в котором с 2007 года располагался ресторан Park Сafé и кафе «Перчини» с летней верандой. Изначально постройка носила временный характер, но все же мэрия признала ее незаконной и потребовала ликвидировать. Еще какое-то время ушло на утряску всех нюансов.

Демонтаж скандального Park Сafé начался в Первомайском сквере Новосибирска
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Новосибирск вошел в топ-15 городов по качеству жизни — эксперты оценили экологию и доступность жилья

Новосибирск умудрился войти в топ-15 городов с высоким качеством жизни. Рейтинг был составлен экспертами Финансового университета при правительстве РФ. Мегаполис оценили за доступность жилья, относительную экологичность и материальную обеспеченность горожан.

ЖКХ не проседает: Новосибирск попал в число городов с высоким качеством жизни
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Мэрия и правительство не собираются пересаживаться на отечественный транспорт в 2024 году — к этому ранее призвал Владимир Путин

Вопреки всем призывам президента и требованию перейти на отечественный автопром, чиновники пока не спешат проявить патриотизм в плане выбора служеьных автомобилей. На парковках как у мэрии, так и у правительства можно увидеть «Тойоту», но никак не «Жигули».

Власти Новосибирской области не планируют менять «Тойоты» на машины российских марок
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Агрессивная собака пугает жителей Академгородка — она едва не разодрала юношу

В Академгородке завелся агрессивный питбуль-терьер. Пес явно любит свежий воздух, но на дух не переносит чужаков, гуляющих по вечерам. Одной из жертв стал молодой человек — собака покусала ему руки и разодрала куртку. Парень намерен обратиться в полицию и наказать хозяина животного.

Новосибирца едва не разодрала собака — хозяин обвинил пострадавшего
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Четвертый мост придется разбирать, уверены депутаты — подрядчик заявил, что это фейк

В Новосибирске продолжают бушевать страсти вокруг четвертого моста через Обь. Депутат Вячеслав Илюхин заявил, что постройка несовершенна и ее придется сносить. Жестко отреагировал и губернатор Андрей Травников. Однако подрядчик заявил, что все разговоры о ненадежности являются фейком.

Информацию о разрушении четвертого моста в Новосибирске группа ВИС назвала фейком
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