Ураган, ядерный взрыв и снос: главные события Новосибирска за неделю

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
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Updated Сегодня, 13:32
Начало рабочей недели ознаменовалось сильнейшим ураганом. 19 ноября шквалистый ветер с корнем вырывал деревья и срывал крыши с домов, 40 тысяч человек остались без света из-за повреждения ЛЭП. Порывы ветра достигали 23 метров в секунду.
При этом от урагана практически никто не пострадал. У части новосибирцев были повреждены машины, одна женщина травмировалась, решив выйти на улицу в весьма ветреную погоду.
Муниципального контракта Новосибирску не видать — в мэрии не планируют переходить на новую транспортную систему
В Новосибирске не будут продолжать перевод общественного транспорта на «муниципальные» рельсы. Причиной являются слишком большие затраты на подобную процедуру и явное нежелание переходить на новые взаимоотношения с перевозчиками. В этом случае доходы транспортных предприятий на 70% формируются из выплат муниципального бюджета и лишь 30% составляет выручка от продажи билетов пассажирам.
Журналистка Маргарита Симоньян может спать спокойно. МВД РФ не нашло ни малейших намеков на экстремизм в ее рассуждениях о том, как мы будем жить после ядерного взрыва. Тогда телеведущая вспомнила разговор со знакомым ученым, который заявил, что в Сибири «всего лишь» пострадает электроника. Высказывание вызвало сильнейший резонанс в обществе.
В Новосибирске сохраняется теплая погода, но мэрия помнит про Новый год и грядущую зиму. Уже с 1 декабря горожане смогут прокатиться на коньках, выбрав один из тринадцати катков. Любители хоккея могут погонять шайбу на 42 площадках. А на улице Ленина устанавливают светящуюся арку.
В Городском совете депутатов обиделись на Константина Васильева, возглавляющего департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Чиновника обвинили во всех смертных грехах — от грязных и пыльных дорог до вечерних пробок. Рекомендацию уволить проштрафившегося руководителя уже направили мэру Анатолию Локтю. Последует ли он благому совету, пока неизвестно.
В Первомайском сквере начали сносить здание, в котором с 2007 года располагался ресторан Park Сafé и кафе «Перчини» с летней верандой. Изначально постройка носила временный характер, но все же мэрия признала ее незаконной и потребовала ликвидировать. Еще какое-то время ушло на утряску всех нюансов.
Новосибирск умудрился войти в топ-15 городов с высоким качеством жизни. Рейтинг был составлен экспертами Финансового университета при правительстве РФ. Мегаполис оценили за доступность жилья, относительную экологичность и материальную обеспеченность горожан.
Вопреки всем призывам президента и требованию перейти на отечественный автопром, чиновники пока не спешат проявить патриотизм в плане выбора служеьных автомобилей. На парковках как у мэрии, так и у правительства можно увидеть «Тойоту», но никак не «Жигули».
В Академгородке завелся агрессивный питбуль-терьер. Пес явно любит свежий воздух, но на дух не переносит чужаков, гуляющих по вечерам. Одной из жертв стал молодой человек — собака покусала ему руки и разодрала куртку. Парень намерен обратиться в полицию и наказать хозяина животного.
В Новосибирске продолжают бушевать страсти вокруг четвертого моста через Обь. Депутат Вячеслав Илюхин заявил, что постройка несовершенна и ее придется сносить. Жестко отреагировал и губернатор Андрей Травников. Однако подрядчик заявил, что все разговоры о ненадежности являются фейком.