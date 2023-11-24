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В МЧС раскрыли подробности спасения женщины, провалившейся под лед в Новосибирске

В МЧС раскрыли подробности спасения женщины, провалившейся под лед в Новосибирске

24 ноября 2023, 09:41
Фото: ГУ МЧС по НСО
Женщина провалилась на машине под лед в Новосибирске. Этот инцидент шокировал горожан. В МЧС региона рассказали подробности спасения сибирячки из ледяного плена.

Происшествие случилось вечером 22 ноября. Сибирячка работает курьером и ехала она на заказ. Свернув не туда по навигатору, ее автомобиль провалился под лед. Спасателям позвонил случайный очевидец. Машина почти полностью ушла под лед, а водитель не могла выбраться из транспорта из-за заблокированных дверей.

Сотрудники МЧС прибыли на место и вырезали лобовое стекло, чтобы вытащить женщину на берег. Всего на это ушло 3 минуты. Курьер не пострадала, она отказалась от госпитализации. Машина была отбуксирована из воды тросом. Вся операция заняла менее часа.

Фото: ГУ МЧС по НСО

Спасенная женщина поблагодарила своих зашитников. «Хочу поблагодарить пожарных за спасение моей жизни, они примчались первыми, сработали очень быстро и грамотно. Особенное спасибо тому пожарному, который промок из-за меня, надеюсь, что с ним всё хорошо, а то водичка, мягко сказать, холодноватая была. Они [пожарные] очень быстро вытащили меня из машины. Хотя их работа — спасать людей из огня, хочу заметить, что с ледяным пленом им тоже удалось справиться быстро. Ещё раз огромное спасибо всем, кто помог мне выжить!», — благодарит сибирячка в своём письме.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#МЧС#Эмилия Губарева
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