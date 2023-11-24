В МЧС раскрыли подробности спасения женщины, провалившейся под лед в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:44
Происшествие случилось вечером 22 ноября. Сибирячка работает курьером и ехала она на заказ. Свернув не туда по навигатору, ее автомобиль провалился под лед. Спасателям позвонил случайный очевидец. Машина почти полностью ушла под лед, а водитель не могла выбраться из транспорта из-за заблокированных дверей.
Сотрудники МЧС прибыли на место и вырезали лобовое стекло, чтобы вытащить женщину на берег. Всего на это ушло 3 минуты. Курьер не пострадала, она отказалась от госпитализации. Машина была отбуксирована из воды тросом. Вся операция заняла менее часа.
Спасенная женщина поблагодарила своих зашитников. «Хочу поблагодарить пожарных за спасение моей жизни, они примчались первыми, сработали очень быстро и грамотно. Особенное спасибо тому пожарному, который промок из-за меня, надеюсь, что с ним всё хорошо, а то водичка, мягко сказать, холодноватая была. Они [пожарные] очень быстро вытащили меня из машины. Хотя их работа — спасать людей из огня, хочу заметить, что с ледяным пленом им тоже удалось справиться быстро. Ещё раз огромное спасибо всем, кто помог мне выжить!», — благодарит сибирячка в своём письме.