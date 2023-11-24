В МЧС раскрыли подробности спасения женщины, провалившейся под лед в Новосибирске

Спасенная женщина поблагодарила своих зашитников. «Хочу поблагодарить пожарных за спасение моей жизни, они примчались первыми, сработали очень быстро и грамотно. Особенное спасибо тому пожарному, который промок из-за меня, надеюсь, что с ним всё хорошо, а то водичка, мягко сказать, холодноватая была. Они [пожарные] очень быстро вытащили меня из машины. Хотя их работа — спасать людей из огня, хочу заметить, что с ледяным пленом им тоже удалось справиться быстро. Ещё раз огромное спасибо всем, кто помог мне выжить!», — благодарит сибирячка в своём письме.