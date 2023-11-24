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Четверть детей появились на свет вне брака

В Новосибирске четверть мам родили вне брака

24 ноября 2023, 09:56
Фото: 1MI
Четверть детей появились на свет вне брака

В Новосибирске четверть детей появились на свет у мам вне брака

В Новосибирскстате представили статистику по рождаемости ко Дню Матери. В 2023 году он отмечается 26 ноября.

По итогам 2022 года самой возрастной мамой стала 52-летняя женщина, а самой молодой — тринадцатилетняя девочка. Средний возраст матери на момент рождения ребенка составил 28,6 года.

«Впервые родили 10,1 тысяча женщин, это составляет 38% от общего числа новорожденных. Вторые дети составили 33,5% в общей численности родившихся, третьи и последующие — 28,5%», — следует из данных Новосибирскстата.
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Часть мам в Новосибирской области стали родителями сразу двух и трех детей. Двойняшек родили 283 сибирячки, тройню — три матери.

Большинство детей — 78% — были рождены в семье, 22% матерей родили ребенка вне брака. У 46% детей в свидетельстве о рождении указаны оба родителя, 54% будут воспитывать матери-одиночки.

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#Общество#Новосибирск#Статистика#Мать#Новосибирскстат#Александр Ляхов#Материнство#Мама
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