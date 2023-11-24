В Новосибирске четверть мам родили вне брака

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
По итогам 2022 года самой возрастной мамой стала 52-летняя женщина, а самой молодой — тринадцатилетняя девочка. Средний возраст матери на момент рождения ребенка составил 28,6 года.
«Впервые родили 10,1 тысяча женщин, это составляет 38% от общего числа новорожденных. Вторые дети составили 33,5% в общей численности родившихся, третьи и последующие — 28,5%», — следует из данных Новосибирскстата.
Часть мам в Новосибирской области стали родителями сразу двух и трех детей. Двойняшек родили 283 сибирячки, тройню — три матери.
Большинство детей — 78% — были рождены в семье, 22% матерей родили ребенка вне брака. У 46% детей в свидетельстве о рождении указаны оба родителя, 54% будут воспитывать матери-одиночки.