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Published Сегодня, 12:03

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Updated Сегодня, 12:05

Ливневку так и не отремонтировали

В Новосибирске возбудили дело против «Метро МиР» из-за расхищения средств на ливневку

24 ноября 2023, 12:03
Фото: 1MI
Ливневку так и не отремонтировали

В Новосибирске «Метро МиР» обвиняют в хищении средств на ремонт ливневки

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. В мошенничестве подозревают компанию «Метро МиР».

Бюджетные средства предназначались на ремонт ливневой канализации у детского сада. После заключения контракта подрядчик так и не приступил к выполнению работ.

«В порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокуратура города Новосибирска направила материалы проверки в органы следствия, по результатам рассмотрения которых следователем СЧ СУ УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщает прокуратура Новосибирской области.
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Ущерб от мошеннических действий может составить почти 9 миллионов рублей.

 

Стоит напомнить, что в отношении бывшего руководителя компании Александра Мысика ранее были возбуждены уголовные дела, связанные со строительством ледовой арены, а также нецелевого использования бюджетных средств при строительстве многоквартирного жилого дома.

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#Происшествия#Новосибирск#Мошенничество#Прокуратура#Хищения#Александр Мысик#Дело Мысика: задержание и обыски#Канализация#Александр Ляхов#Ливневки
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