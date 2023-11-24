В Новосибирске возбудили дело против «Метро МиР» из-за расхищения средств на ливневку

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Бюджетные средства предназначались на ремонт ливневой канализации у детского сада. После заключения контракта подрядчик так и не приступил к выполнению работ.
«В порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокуратура города Новосибирска направила материалы проверки в органы следствия, по результатам рассмотрения которых следователем СЧ СУ УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщает прокуратура Новосибирской области.
Ущерб от мошеннических действий может составить почти 9 миллионов рублей.
Стоит напомнить, что в отношении бывшего руководителя компании Александра Мысика ранее были возбуждены уголовные дела, связанные со строительством ледовой арены, а также нецелевого использования бюджетных средств при строительстве многоквартирного жилого дома.