Владимир Путин наградил новосибирского спасателя Акулина за помощь людям

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации 23 ноября. Андрей Акулин оказался в списке награжденных вместе с тремя новосибирцами.
«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью „За спасение погибающих“ Акулина Андрея Анатольевича — начальника аварийно-спасательного отряда „Западный“ муниципального казенного учреждения города Новосибирска „Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты“, — говорится в документе.
Как сообщает «Новая Сибирь», Андрей Акулин неоднократно принимал участие в спасательных операциях. В апреле 2015 года сибиряк руководил спасением женщины, оказавшейся на дрейфующей льдине посреди Оби. В октябре 2021 года спасатель участвовал в ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов на Оби и был награжден памятными часами.
В списке награжденных также оказались декан СГУПС Андрей Дементьев («Орден Дружбы» за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу), заведующая кафедрой специальности «Менеджмент на транспорте» того же вуза Татьяна Лунина и сменный руководитель по управлению производством дирекции по производству «Аэропорта Толмачево» Сергей Овчинников.