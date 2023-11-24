Владимир Путин наградил новосибирского спасателя Акулина за помощь людям

Как сообщает «Новая Сибирь», Андрей Акулин неоднократно принимал участие в спасательных операциях. В апреле 2015 года сибиряк руководил спасением женщины, оказавшейся на дрейфующей льдине посреди Оби. В октябре 2021 года спасатель участвовал в ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов на Оби и был награжден памятными часами.