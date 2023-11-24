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Андрей Акулин неоднократно руководил самыми опасными операциями по спасению людей

Владимир Путин наградил новосибирского спасателя Акулина за помощь людям

24 ноября 2023, 08:29
Фото: МАСС
Андрей Акулин неоднократно руководил самыми опасными операциями по спасению людей

Владимир Путин наградил новосибирского спасателя Андрея Акулина медалью

Президент РФ Владимир Путин присвоил государственные награды и почетные звания выдающимся гражданам страны. Среди них — новосибирский спасатель Андрей Акулин.

Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации 23 ноября. Андрей Акулин оказался в списке награжденных вместе с тремя новосибирцами.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью „За спасение погибающих“ Акулина Андрея Анатольевича — начальника аварийно-спасательного отряда „Западный“ муниципального казенного учреждения города Новосибирска „Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты“, — говорится в документе.
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Как сообщает «Новая Сибирь», Андрей Акулин неоднократно принимал участие в спасательных операциях. В апреле 2015 года сибиряк руководил спасением женщины, оказавшейся на дрейфующей льдине посреди Оби. В октябре 2021 года спасатель участвовал в ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов на Оби и был награжден памятными часами.

В списке награжденных также оказались декан СГУПС Андрей Дементьев («Орден Дружбы» за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу), заведующая кафедрой специальности «Менеджмент на транспорте» того же вуза Татьяна Лунина и сменный руководитель по управлению производством дирекции по производству «Аэропорта Толмачево» Сергей Овчинников.

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