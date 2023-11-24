Заведующая и воспитатель избивали малышей в частном детском саду Новосибирска

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Продолжается расследование по факту жестокого обращения с детьми в частном детском саду «Маленький принц» в Новосибирске. Это учреждение стало известно после того, как родители опубликовали в сети видеозапись, на которой видно избиение малышей. Заведующая и владелица детского сада Елена Ч. и воспитательница Анна Б. были задержаны и находятся под арестом.
Многие родители предпочитают частные детские сады муниципальным, надеясь на лучшее отношение к своим детям и качественное образование. Однако не всегда деньги гарантируют хороший результат. Примером этому является «Маленький принц», где детей обращались совсем не по-царски.
Однажды воспитательница Анна, только начав работать, увидела, как заведующая избивает ребенка. Девушка была шокирована, а ее начальница заявила: «Эти дети заслуживают такого отношения, они из богатых семей и их нужно воспитывать только силой. Их избаловали, потому что у родителей есть все. Пусть терпят. Я запрещаю тебе их жалеть и успокаивать».
Камеры в садике были, но заведующая не обращала на них внимание, а насилие над детьми совершала в туалете, где нет видеофиксации. Как рассказала Infopro54 знакомая Анны, в детском саду применялись и другие методы для «успокоения» детей. Например, их закрывали в темной комнате наедине, чтобы они не могли играть. Уволиться воспитательница не могла, так как ее запугивала работодатель.
Воспитательнице и заведующей частного детского сада предъявлено обвинение. Следствие обвиняет их в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и жестоком обращении с ними. Более 10 детей пострадали от их незаконных действий. Заведующей также предъявлено обвинение в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей младше шести лет. Женщины арестованы.