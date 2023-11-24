Заведующая и воспитатель избивали малышей в частном детском саду Новосибирска

Камеры в садике были, но заведующая не обращала на них внимание, а насилие над детьми совершала в туалете, где нет видеофиксации. Как рассказала Infopro54 знакомая Анны, в детском саду применялись и другие методы для «успокоения» детей. Например, их закрывали в темной комнате наедине, чтобы они не могли играть. Уволиться воспитательница не могла, так как ее запугивала работодатель.