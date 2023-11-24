atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

В садике били детей

Заведующая и воспитатель избивали малышей в частном детском саду Новосибирска

24 ноября 2023, 03:26
Фото: Midjourney
В садике били детей
В частном детском саду Новосибирска воспитатели издевались над малышами. Это громкое дело продолжают расследовать.

Продолжается расследование по факту жестокого обращения с детьми в частном детском саду «Маленький принц» в Новосибирске. Это учреждение стало известно после того, как родители опубликовали в сети видеозапись, на которой видно избиение малышей. Заведующая и владелица детского сада Елена Ч. и воспитательница Анна Б. были задержаны и находятся под арестом.

Многие родители предпочитают частные детские сады муниципальным, надеясь на лучшее отношение к своим детям и качественное образование. Однако не всегда деньги гарантируют хороший результат. Примером этому является «Маленький принц», где детей обращались совсем не по-царски.

Однажды воспитательница Анна, только начав работать, увидела, как заведующая избивает ребенка. Девушка была шокирована, а ее начальница заявила: «Эти дети заслуживают такого отношения, они из богатых семей и их нужно воспитывать только силой. Их избаловали, потому что у родителей есть все. Пусть терпят. Я запрещаю тебе их жалеть и успокаивать».

ТОП-5 худших детских садов Новосибирска — народный антирейтинг
Узнать подробнее

Камеры в садике были, но заведующая не обращала на них внимание, а насилие над детьми совершала в туалете, где нет видеофиксации. Как рассказала Infopro54 знакомая Анны, в детском саду применялись и другие методы для «успокоения» детей. Например, их закрывали в темной комнате наедине, чтобы они не могли играть. Уволиться воспитательница не могла, так как ее запугивала работодатель.

Воспитательнице и заведующей частного детского сада предъявлено обвинение. Следствие обвиняет их в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и жестоком обращении с ними. Более 10 детей пострадали от их незаконных действий. Заведующей также предъявлено обвинение в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей младше шести лет. Женщины арестованы.

Читайте также:
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-20234-летнего мальчика обвинили в побоях сверстников в детском саду НовосибирскаОбзор лучших детских садов по районам Новосибирска
#Общество#Новосибирск#Дети#Детский сад#Эмилия Губарева#Дело
Подпишитесь
Четвертый мост в Новосибирске снесут? Депутаты говорят о проблемах конструкции
Вчера, 08:16
Ледяное сало превратилось в ледяные блины на Обском водохранилище в Новосибирске
Вчера, 06:31
Мэрия Новосибирска не планирует менять служебные «Тойоты» на машины российских марок
Вчера, 04:48
Депутат Заксобрания сломал ногу на скользком тротуаре в Новосибирске
Вчера, 09:13
В Новосибирске начальника СИЗО могут привлечь за смерть «вора в законе» Антипа
Вчера, 06:56
Экс-солист группы «На-На» обозвал журналистку из Новосибирска гнидой и блохой
Сегодня, 01:47