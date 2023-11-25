Бензовоз снес с трассы пожарную машину в Новосибирской области

В момент столкновения в кабине был водитель пожарной машины, у него диагностирован перелом ноги. Остальные бойцы МЧС в этом момент извлекали людей из легковых машин и не пострадали. Ранее в соцсетях со ссылкой на очевидцев сообщалось о двух погибших в кабине бензовоза. Однако позже региональное управление МВД опровергло эту информацию.