Бензовоз снес с трассы пожарную машину в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Утром в субботу, 25 ноября, бензовоз «Вольво» на полном ходу врезался в стоящий на трассе пожарный автомобиль МЧС. Спасатели прибыли на помощь пострадавшим в аварии двух легковых автомобилей, которая произошла ранее.
В момент столкновения в кабине был водитель пожарной машины, у него диагностирован перелом ноги. Остальные бойцы МЧС в этом момент извлекали людей из легковых машин и не пострадали. Ранее в соцсетях со ссылкой на очевидцев сообщалось о двух погибших в кабине бензовоза. Однако позже региональное управление МВД опровергло эту информацию.