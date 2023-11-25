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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Сначала появилась информация о двух погибших

Бензовоз снес с трассы пожарную машину в Новосибирской области

25 ноября 2023, 10:07
Фото: t.me/teleact54
Сначала появилась информация о двух погибших

Бензовоз Volvo врезался в пожарный Камаз под Новосибирском

ДТП произошло на трассе «Сибирь» в Болотнинском районе

Утром в субботу, 25 ноября, бензовоз «Вольво» на полном ходу врезался в стоящий на трассе пожарный автомобиль МЧС. Спасатели прибыли на помощь пострадавшим в аварии двух легковых автомобилей, которая произошла ранее.

Сначала появилась информация о двух погибших
Видео: t.me/teleact54

В момент столкновения в кабине был водитель пожарной машины, у него диагностирован перелом ноги. Остальные бойцы МЧС в этом момент извлекали людей из легковых машин и не пострадали. Ранее в соцсетях со ссылкой на очевидцев сообщалось о двух погибших в кабине бензовоза. Однако позже региональное управление МВД опровергло эту информацию.

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#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Бензовоз
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