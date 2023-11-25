Неизвестные открыли огонь из пистолета под окнами дома в Новосибирске

В ночь с 24 на 25 ноября к дому №38 на улице Виктора Шевелева в Кировском районе Новосибирска подъехал автомобиль, из которого вышли несколько молодых людей и начали стрелять из пистолета. Происходящее попало в поле зрения домовых камер видеонаблюдения.