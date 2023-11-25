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В полицию жалоб на стрельбу пока не поступало

Неизвестные открыли огонь из пистолета под окнами дома в Новосибирске

25 ноября 2023, 02:52
Фото: 1MI
В полицию жалоб на стрельбу пока не поступало

Жителей дома на улице Шевелева в Новосибирске разбудила стрельба

Ночная стрельба под окнами напугала жителей многоэтажки в Кировском районе Новосибирска

В ночь с 24 на 25 ноября к дому №38 на улице Виктора Шевелева в Кировском районе Новосибирска подъехал автомобиль, из которого вышли несколько молодых людей и начали стрелять из пистолета. Происходящее попало в поле зрения домовых камер видеонаблюдения.

«Полное неуважение проявили к окружающим. Жители дома обязательно просмотрят все камеры наружного наблюдения для установления госномера и написания заявления в соответствующие органы», — пишут очевидцы в паблике АСТ-54.

В свою очередь, в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области заявили, что заявления по поводу инцидента в полицию пока не поступало.

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