Неизвестные открыли огонь из пистолета под окнами дома в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:52
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В ночь с 24 на 25 ноября к дому №38 на улице Виктора Шевелева в Кировском районе Новосибирска подъехал автомобиль, из которого вышли несколько молодых людей и начали стрелять из пистолета. Происходящее попало в поле зрения домовых камер видеонаблюдения.
«Полное неуважение проявили к окружающим. Жители дома обязательно просмотрят все камеры наружного наблюдения для установления госномера и написания заявления в соответствующие органы», — пишут очевидцы в паблике АСТ-54.
В свою очередь, в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области заявили, что заявления по поводу инцидента в полицию пока не поступало.