Новосибирцы требуют проверки установки детской горки депутатом Антоновым

Кроме того, по словам общественников, стоимость покупки и установки игрового комплекса значительно превышает рыночную. На сайте производителя такая горка, с учетом монтажа и доставки, стоит 285 тыс. рублей. В то время, как на появление детской площадки во дворе Ленина, 18 потрачено 500 тысяч рублей.