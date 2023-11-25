Новосибирцы требуют проверки установки детской горки депутатом Антоновым

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Руководство общественной организации «Тихий центр» направило обращение в прокуратуру Железнодорожного района с требованием провести проверку, как депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов выполнил депутатский наказ жителей дома по улице Ленина, 18. Люди просили установить во дворе горку для детей. В результате, как считают активисты, детский комплекс поставили с нарушением ГОСТов и городских правил благоустройств.
«Несмотря на факт исполнения наказа и приёмки игрового комплекса, в настоящий момент игровая площадка обмотана изолентой, а детская горка ведёт на землю», — говорится в телеграм-канале организации.
Кроме того, по словам общественников, стоимость покупки и установки игрового комплекса значительно превышает рыночную. На сайте производителя такая горка, с учетом монтажа и доставки, стоит 285 тыс. рублей. В то время, как на появление детской площадки во дворе Ленина, 18 потрачено 500 тысяч рублей.
«Общее собрание собственников дома по принятию решения по благоустройству за бюджетный счёт было проведено за один день. По словам жителей, участие в нём они не принимали. Никто не согласовал модель детской площадки с жителями. Никто не спросил, а что и в каком месте они хотят на самом деле. Я считаю это погоней за количеством выполненных наказов в ущерб настоящим интересам жителей», — прокомментировал ситуацию член правления общественной организации «Тихий центр» Максим Новиков.
По мнению «Тихого центра», подобное происходит из-за действующего регламента исполнения депутатских наказов. Для предотвращения необходимо внедрить процедуру проведения открытых конкурсов по назначению подрядчиков для выполнения наказов избирателей.