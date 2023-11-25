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Ради лыжников мэрия уничтожает зеленый массив

Новосибирцы возмущены варварской прокладкой лыжни на левом берегу Оби

25 ноября 2023, 06:28
Фото: vk.com/bugrinskij_komitet_nsk
Ради лыжников мэрия уничтожает зеленый массив

В левобережье Новосибирска рубят деревья под будущие старты «Лыжни России»

Обустройство лыжни в лесном массиве ведется с использованием тяжелой техники, которая сносит деревья. Мнения местных жителей в расчет брать не стали

Скандалом обернулись работы по обустройству 5-километровой лыжни, которая должна соединить парк «Арена» с Бугринской рощей. Вместо обещанного сохранения природного ландшафта уничтожаются деревья и идут земляные работы с применением тяжелой техники.

Что обещают власти

Предполагается, что лыжня станет частью большого спортивно-рекреационного комплекса «Усть-Тула», концепция которого одобрена губернатором Андреем Травниковым. Благоустроенная зеленая зона должна охватить пространство между Октябрьским и Бугринским мостами на левом берегу Оби. Однако, по словам мэра Анатолия Локтя, приступить к разработке проектно-сметной документации парка муниципалитет намерен только в 2024 году. И только после утверждения проекта должны начаться работы по его воплощению в жизнь.

Между тем, вице-мэр Анна Терешкова 23 ноября в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что тяжелая техника уже приступила к расчистке места под будущую лыжную трассу.

«Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска организует лыжную трассу длиной в 5 км от парка Арена до реки Тула. В настоящее время организованы работы по планированию земельного участка с использованием специальной техники. Эти работы позволят проложить лыжные трассы с помощью специализированной снегоуплотнительной техники типа „Ратрак“. Покататься на новой лыжне на своем инвентаре можно будет бесплатно. Также будет организован прокат лыж. В летнее время данная трасса подходит для катания на велосипедах, занятий по скандинавской ходьбе и любителям бега», — пишет чиновница.

В феврале следующего года мэрия намерена перенести на новую трассу старты соревнований «Лыжня России», которые традиционно проходили в Академгородке, на базе имени Алика Тульского.

Это пост собрал сотни гневных комментариев от местных жителей.

Что сейчас происходит в зеленом массиве на берегу Оби

Люди возмущены, что техника фактически уничтожает часть лесного массива, причем, по словам активистов, рабочие не смогли предоставить им никаких документов, на основании которых ведутся земляные работы. Уже уничтожено много деревьев, в некоторых местах ширина сформированной просеки достигает 20 метров.

«Пока все действия похожи на лесоповал! Выкорчеваны деревья, которые тут же брошены вперемешку с землей, земляные кучи, которые весной превратятся в грязную жижу. Я уже молчу, что разрушена экосистема, ведь там водится очень много животных, которые остались без домов и запасов в зиму… догадываетесь, что с ними будет?», — пишет Елена Микитина.

Свои сообщения жители Левобережья подтверждают фотографиями, сделанными в лесном массиве.

Рабочие не смогли предоставить местным жителям разрешение на работыРабочие не смогли предоставить местным жителям разрешение на работы
Рабочие не смогли предоставить местным жителям разрешение на работыРабочие не смогли предоставить местным жителям разрешение на работы
Рабочие не смогли предоставить местным жителям разрешение на работы
Фото: Анна Камнева
«Это варварство чистой воды. Разворотить лес, разрушить в зиму сложившуюся экосистему, когда мы, жители жилого комплекса Панорама, видим теперь возле наших домов несчастных, оставшихся без нор и зимних запасов, лис и зайцев — это варварство! Я уже молчу про собаководов, которые съезжались в этот прекрасный массив со всех ближайших районов за отсутствием места выгула крупных пород собак, про дедушек-рыбаков, для которых на пенсии ловля рыбы реально позволяла сводить концы с концами, про бабушек, собиравших грибы в массиве, про продвинутых молодых людей, организованно занимающихся в этом лесу после работы спортом — все это надо было разнести ради галки в отчете властей об „улучшении чего-то там…“, — возмущается Елена Семечкова.

По словам Семечковой, активисты из числа местных жителей намерены всеми законными методами отстаивать зеленую зону и остановить технику.

В ответ на возмущение Анна Терешкова, либо кто-то из ее помощников, ответственный за ведение соцсетей чиновницы, отвечает кратко: «Думаю, что вы поменяете мнение, когда спортсмены сделают трассу».

О чем шла речь ранее: жителей обманули?

Общественное обсуждение-презентация концепции развития территории «Усть-Тула» прошло 2 июня 2023 года в пространстве «Точка кипения» в НГТУ. Участники семинара работали в командах, всего из получилось 7, и каждая их них разработала и представила свою концепцию развития территории, свой ландшафтный парк. «Спектр предложений — огромный: от экологических троп, ремесленной слободы и велодорожек до виар — парка дополненной реальности», — сообщал тогда муниципальный портал «Зеленый Новосибирск».

Но что самое любопытно, быль проведен опрос жителей прилегающих территорий, что бы они хотели видеть на берегу Оби после благоустройства. Лыжня в этом списке заняла только десятую строчку.

Людей интересуют совсем другие активности, нежли беговые лыжиЛюдей интересуют совсем другие активности, нежли беговые лыжи
Людей интересуют совсем другие активности, нежли беговые лыжи
Фото: green-novosibirsk.ru
«Были эксперты и общественники, мы совместно разработали целую концепцию. Но по факту все обернулось массовой варварской вырубкой. Никакой информации о том, что будут реализовывать другой проект, не было! Мы не видели ни паспорта объекта, ни предупреждений в соцсетях от мэрии или СМИ. Мы просто гуляем по этому лесу каждый день. И вот недавно спустившись в рощу, увидели технику. Спросили у рабочих разрешение на снос деревьев, их не было. Сначала были надежды, что это локально будет, что концепция, которая разрабатывалась совместными усилиями, будет учитываться. Но потом стало ясно, что нет», — рассказала Atas.Info местная жительница Анна Камнева.

По словам общественников, создание лыжни не вписывается в разработанную совместно с региональным Минэкономразвития, Советом депутатов Новосибирска и местными жителями концепцию парка «Усть-Тула».

Редакция Atas.Info направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, какая организация и на основании каких документов производит земляные работы в лесном массива и чем обоснован перенос стартов «Лыжни России» из Академгородка в Левобережье.

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