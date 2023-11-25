Новосибирцы возмущены варварской прокладкой лыжни на левом берегу Оби

Предполагается, что лыжня станет частью большого спортивно-рекреационного комплекса «Усть-Тула», концепция которого одобрена губернатором Андреем Травниковым. Благоустроенная зеленая зона должна охватить пространство между Октябрьским и Бугринским мостами на левом берегу Оби. Однако, по словам мэра Анатолия Локтя, приступить к разработке проектно-сметной документации парка муниципалитет намерен только в 2024 году. И только после утверждения проекта должны начаться работы по его воплощению в жизнь.