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17 нарушений до сих пор не устранены

Ростехнадзор: мост через Обь в Новосибирске строят с нарушением закона

25 ноября 2023, 07:23
Фото: Артем Шершнев / atas.info
17 нарушений до сих пор не устранены

Нарушения законодательства нашел Ростехнадзор на стройке моста в Новосибирске

По итогам проверок вынесены постановления о привлечении концессионера к административной ответственности, часть нарушений до сих пор не устранена

В Новосибирске продолжает разгораться скандал вокруг строительства четвертого автомобильного моста через Обь. Государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителей Сибирского управления Ростехнадзора сообщило о нарушениях требований законодательства на стройплощадке.

Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверок «выявили нарушения требований законодательства, проектной документации, норм и правил в области градостроительной деятельности», говорится в сообщении. На текущий момент 17 нарушений еще устранено.

По итогам проверок составлены постановления о привлечении к ответственности за нарушения, предусмотренные частями 1, 2 статьи 9.4 Административного кодекса. Иными словами, речь идет о нарушении требований технических регламентов и проектной документации, которые «затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства или безопасность строительных конструкций».

Ранее о серьезных конструктивных ошибках, допущенных строителями четвертого моста через Обь, заявил депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин. Он не исключает, что часть конструкций придется сносить.

В группе ВИС, в свою очередь, назвали подобную информацию «фейком».

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Договор о строительстве моста в рамках государственно-частного партнерства правительство Новосибирской области заключило в 2017 году, а сами работы начались в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в состав группы ВИС.

Изначально стоимость переправы оценивали в 21 миллиард рублей. Позже общая стоимость объекта возросла до 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 — это средства федерального бюджета. В конце 2022 назвали новую цифру — 44,7 миллиарда рублей. Не исключено, что на фоне нестабильной экономической ситуации и заметного ослабления рубля к концу текущего года будут озвучены новые финансовые параметры.

По первоначальным планам, стройку должны были завершить в декабре 2022 года, потом сдачу перенесли на конец 2023, теперь говорят, что в лучшем случае, все работы завершат в 2024 году.

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