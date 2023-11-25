Ростехнадзор: мост через Обь в Новосибирске строят с нарушением закона

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В Новосибирске продолжает разгораться скандал вокруг строительства четвертого автомобильного моста через Обь. Государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителей Сибирского управления Ростехнадзора сообщило о нарушениях требований законодательства на стройплощадке.
Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверок «выявили нарушения требований законодательства, проектной документации, норм и правил в области градостроительной деятельности», говорится в сообщении. На текущий момент 17 нарушений еще устранено.
По итогам проверок составлены постановления о привлечении к ответственности за нарушения, предусмотренные частями 1, 2 статьи 9.4 Административного кодекса. Иными словами, речь идет о нарушении требований технических регламентов и проектной документации, которые «затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства или безопасность строительных конструкций».
Ранее о серьезных конструктивных ошибках, допущенных строителями четвертого моста через Обь, заявил депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин. Он не исключает, что часть конструкций придется сносить.
В группе ВИС, в свою очередь, назвали подобную информацию «фейком».
Договор о строительстве моста в рамках государственно-частного партнерства правительство Новосибирской области заключило в 2017 году, а сами работы начались в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в состав группы ВИС.
Изначально стоимость переправы оценивали в 21 миллиард рублей. Позже общая стоимость объекта возросла до 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 — это средства федерального бюджета. В конце 2022 назвали новую цифру — 44,7 миллиарда рублей. Не исключено, что на фоне нестабильной экономической ситуации и заметного ослабления рубля к концу текущего года будут озвучены новые финансовые параметры.
По первоначальным планам, стройку должны были завершить в декабре 2022 года, потом сдачу перенесли на конец 2023, теперь говорят, что в лучшем случае, все работы завершат в 2024 году.