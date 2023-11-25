Шесть вузов из Новосибирска попали в рейтинг подготовки ИИ-специалистов

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В число ведущих высших учебных заведений России, готовящих специалистов в области искусственного интеллекта, попали шесть вузов из Новосибирска: НГУ, НГТУ, СибГУТИ, СГУГиТ, СГУПС и НГУЭУ. Все они расположены достаточно далеко от лидеров — московских университетов.
Рейтинг разработан Альянсом в сфере искусственного интеллекта по поручению Владимира Путина. Всего в список вошли 180 университетов из 64 регионов страны.
Учебные заведения оценивали по 13 критериям: количество призеров студенческих олимпиад, средний балл ЕГЭ, публикации на конференциях и в научных журналах, уровень зарплат выпускников, их востребованность у работодателей, статистика трудоустройства в компании Альянса.