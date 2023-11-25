Шесть вузов из Новосибирска попали в рейтинг подготовки ИИ-специалистов

В число ведущих высших учебных заведений России, готовящих специалистов в области искусственного интеллекта, попали шесть вузов из Новосибирска: НГУ, НГТУ, СибГУТИ, СГУГиТ, СГУПС и НГУЭУ. Все они расположены достаточно далеко от лидеров — московских университетов.