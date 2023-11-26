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Поклонники разочаровались из-за задержки концерта Анны Асти в Новосибирске

Анна Асти разочаровала поклонников в Новосибирске из-за задержки концерта на 1,5 часа

26 ноября 2023, 04:40
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Поклонники разочаровались из-за задержки концерта Анны Асти в Новосибирске

Выступление Анны Асти в Новосибирске началось с опозданием на полтора часа, что вызвало разочарование у ее поклонников. Певица приехала в город с новой шоу-программой «Феникс» и должна была выступить на площадке «Новосибирск Экспоцентр» 25 ноября.

По словам зрителей, концерт был запланирован на 19:00, но начался с задержкой в 1,5 часа. Это несколько огорчило поклонников, однако они все же радостно приветствовали исполнительницу, когда она наконец появилась на сцене.

Организаторы сообщили, что задержка произошла по причинам, не зависящим от места проведения и организатора.

Стоимость билетов на концерт в Новосибирске не указана на сайте тура Анны Асти. Однако известно, что 27 ноября она выступит в Барнауле, где цена билетов начинается от 4 тысяч рублей.

Концерт Анны Асти в Новосибирске прошел с опозданием на 1,5 часа
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#Общество#Новосибирск#Выступление#Концерт#Эмилия Губарева#Певица
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