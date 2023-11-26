Анна Асти разочаровала поклонников в Новосибирске из-за задержки концерта на 1,5 часа

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
По словам зрителей, концерт был запланирован на 19:00, но начался с задержкой в 1,5 часа. Это несколько огорчило поклонников, однако они все же радостно приветствовали исполнительницу, когда она наконец появилась на сцене.
Организаторы сообщили, что задержка произошла по причинам, не зависящим от места проведения и организатора.
Стоимость билетов на концерт в Новосибирске не указана на сайте тура Анны Асти. Однако известно, что 27 ноября она выступит в Барнауле, где цена билетов начинается от 4 тысяч рублей.