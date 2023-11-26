atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Арендатора для общественных бань ищет мэрия в Новосибирске

Арендатора для общественных бань ищет мэрия в Новосибирске

26 ноября 2023, 12:37
Фото: 1MI
Администрация Новосибирска ищет арендатора для общественных муниципальных бань №22, расположенных на улице Смоленская, 4. Сообщение об этом появилось на портале «ГИС Торги».

Аренда будет оформлена на пять лет, начальная стоимость составляет 8,1 миллиона рублей. Площадь этих бань составляет 431,5 квадратных метров.

В новом арендованном помещении можно установить солярий, сауну, салон для похудения, а также предоставлять другие связанные с гигиеной услуги.

Имя победителя аукциона будет объявлено 13 декабря. В настоящее время в Новосибирске функционируют двадцать общественных бань различной формы собственности, так сообщает информационный портал 2ГИС.

За счет бюджетных средств будут отремонтированы 3 муниципальных бани
Узнать подробнее
Читайте также:
В Калининском районе после пятилетнего ремонта откроют банюКуда сходить помыться, а куда не стоит: лучшие бани назвали новосибирцы
#Новосибирск#Мэрия#Аренда#Баня#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Власти Новосибирской области не планируют менять «Тойоты» на машины российских марок
24 ноября, 08:04
Кому принадлежат самые дорогие модные магазины Новосибирска: фамилии владельцев
24 ноября, 09:25
«Решения согласованы»: группа ВИС — Ростехнадзору о нарушениях на стройке 4 моста
Вчера, 14:01
IKEA со шведскими товарами откроется в Новосибирске
24 ноября, 06:11
Анна Асти разочаровала поклонников в Новосибирске из-за задержки концерта на 1,5 часа
Сегодня, 04:40
В Новосибирске снесут старейший дом культуры — на это потратят 25 млн рублей
Вчера, 14:44