Арендатора для общественных бань ищет мэрия в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Аренда будет оформлена на пять лет, начальная стоимость составляет 8,1 миллиона рублей. Площадь этих бань составляет 431,5 квадратных метров.
В новом арендованном помещении можно установить солярий, сауну, салон для похудения, а также предоставлять другие связанные с гигиеной услуги.
Имя победителя аукциона будет объявлено 13 декабря. В настоящее время в Новосибирске функционируют двадцать общественных бань различной формы собственности, так сообщает информационный портал 2ГИС.