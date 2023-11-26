День матери 2023: как звезды шоу-бизнеса из Новосибирска поздравляли своих мам

Однако тяжелая болезнь помогла им снова приблизиться друг к другу. Когда у певца обнаружили онкологию, мать всегда была рядом с ним. Но потом в их отношениях снова произошел кризис. СМИ сообщали, что исполнитель долгое время не знал, где живет его мать. По некоторым данным, они даже якобы судились, чтобы выписать Шуру из новосибирской квартиры. Лишь в последние годы Шура смог снова наладить отношения со своей самой близкой родственницей.