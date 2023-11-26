День матери 2023: как звезды шоу-бизнеса из Новосибирска поздравляли своих мам

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
Modified Сегодня, 02:18
Updated Сегодня, 02:18
Анна Манукян, мать известного блогера и певца Давида Манукяна, всегда была очень публичной фигурой. Она активно ведет свой профиль в Instagram, где отмечает себя как «Мама самого лучшего человека и крутого блогера». Все ее публикации как-то связаны с деятельностью сына: его концерты, участие в телепрограммах и организация челленджей. Это явно свидетельствует о том, что для Анны ее сын — центр вселенной.
А Давид также отвечает матери любовью и заботой. На один из ее дней рождения он сделал ей потрясающий подарок — роскошный дом. Он даже подарил ей автомобиль, похожий на детскую игрушку, которая была у него в детстве. На эту машину он потратил целых семь миллионов рублей. В соцсетях рэпера удалось найти такое поздравление:
«Берегите своих мам
Они любят нас безусловной любовью
Кто сегодня поздравил своих любимых?».
Отношения популярного певца из Новосибирска Шуры (настоящее имя Александр Медведев) с его матерью Светланой можно назвать далекими. Вместе с успехом он растерял связь со своими близкими. Артист признавался, что злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Из-за этого у него не получалось наладить дружеские отношения с мамой.
Однако тяжелая болезнь помогла им снова приблизиться друг к другу. Когда у певца обнаружили онкологию, мать всегда была рядом с ним. Но потом в их отношениях снова произошел кризис. СМИ сообщали, что исполнитель долгое время не знал, где живет его мать. По некоторым данным, они даже якобы судились, чтобы выписать Шуру из новосибирской квартиры. Лишь в последние годы Шура смог снова наладить отношения со своей самой близкой родственницей.
В соцсетях певец не поздравляет маму публично. На странице нашлись лишь поздравления с днем рождения: «Мамуля, моя любимая, с днем рождения тебя! Береги себя, здоровья тебе на долгие годы! Я тебя очень люблю! Твой Сашка!» — подписал совместный кадр с мамой певец.
Митя Фомин, популярный певец из Новосибирска, поддерживает близкие отношения со своей матерью, Тамарой Павловной. Артист не редко приезжает в свой родной город. Из соцсетей известно, что Фомин радует маму щедрыми подарками. В 2021 году его родители отмечали 50-летние совместной жизни. Певец говорит, что семья является для него примером мудрости, любви и уважения. В День матери он трогательно поздравлял свою главную женщину.
«Дорогие наши мамы, поздравляем Вас с Днем Матери и желаем душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья, взаимной любви и домашнего уюта. И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!»;
«Моя непревзойденная Тамарочка Палочка — лучшая женщина и лучшая мама, самый преданный друг и самый бескомпромиссный критик! Безусловное воплощение женственности, великодушия, мудрости, любви и настоящего большого семейного счастья! Дорогая моя Тамарочка, я поздравляю тебя с Днем матери, спасибо за то, что ты всегда рядом, всегда понимаешь, поддерживаешь, принимаешь и вдохновляешь) Спасибо за нашу дружную семью, за любовь и заботу. Будь счастлива и здорова бесконечно, я тебя люблю! Сын».
В соцсетях певицы Пелагеи, актера Павла Прилучного, артиста Slava Marlow и рэпера Элджея поздравлений своих мам найти не удалось. Они редко публично делятся информацией о родителях. Например, однажды Пелагея поблагодарила маму за жизнь в свой день рождения. Павел Прилучный поздравил маму с днем рождения: «Сегодня у моей мамы День Рождения Давайте поздравим её от души?». Элджей подарил своей маме роскошный Mercedes: рэпер выложил фото с лаконичной подписью «Люблю тебя Ма, ты топ».