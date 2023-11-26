atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 00:37

Published Сегодня, 00:37

Modified Сегодня, 00:37

Updated Сегодня, 00:37

Новосибирцы могут поздравить маму 26 ноября

День матери 2023 в России: когда и как правильно поздравить маму с праздником

26 ноября 2023, 00:37
Фото: Midjourney
Новосибирцы могут поздравить маму 26 ноября
День Матери россияне отметят в последнее воскресенье ноября 2023. Праздник — один из самых любимых в стране, так как является хорошим поводом поздравить любимую маму и пожелать ей крепкого здоровья. О том, как это правильно сделать новосибирцам — в материале Atas. Info.

День матери 2023: какого числа в ноябре

Официально День Матери стал праздноваться в России в 1998 году. Инициатором введения праздника стала депутат Государственной думы от КПРФ, председатель Комитета по делам женщин, семьи и молодежи Алевтина Апарина. По ее мнению, особое отношение к матери на государственном уровне могло способствовать поддержке женщины и укреплению семейных ценностей. 30 января 1998 года президент Борис Ельцин подписал указ о праздновании Дня Матери в последнее воскресенье ноября.

В 2023 году День Матери в России приходится на 26 ноября.

День беременных начнут отмечать в Новосибирске
Узнать подробнее

Как принято отмечать День матери в России — суть праздника

Важно бережное и уважительное отношение к женщине, дающей жизнь каждому из нас. В этот день принято поздравлять матерей, дарить им цветы и подарки и собираться на чаепитие всей семьей.

Отмечается День Матери в детских садах и школах. Дети рисуют картинки и открытки, поют песни, танцуют и всячески стараются творчески поздравить маму. Хорошим тоном считается подарить любимой маме цветы.

Основным символом Дня Матери в России является незабудка, символизирующая бескорыстную любовь, нежность и преданность. В предпраздничную неделю действует социальная акция «Мама, я тебя люблю!», в рамках которой можно подарить открытку любимому человеку.

День отца-2023 в Новосибирске: дата, традиции, поздравления, открытки
Узнать подробнее

Какого числа День Матери 2023 празднуют в других странах

Официально День Матери появился в 1914 году по указу американского президента Вудро Вильсона, предписывавшего праздновать важную для всех дату во второе воскресенье мая.

В Грузии принято поздравлять мам 3 марта, а в Армении — 7 апреля. В Великобритании матери принимают поздравления в первое воскресенье марта, в Польше — 26 мая, во Франции и Швеции — в последнее воскресенье мая. В Казахстане мамы получат открытки в третье воскресенье сентября, а в Белоруссии — 14 октября.

День сыновей 2023 в России: не забыть поздравить любимых мальчиков в ноябре
Узнать подробнее

Песни или стихи — лучший подарок милой маме

Поздравить маму можно по-разному. Предлагаем на выбор несколько беспроигрышных вариантов.

Песни про маму

C детства многие слышали песню, исполняемую маленьким мамонтенком, который так хотел найти свою маму. Композиция авторства Владимира Шаинского и Дины Непомнящей подарит немало светлых минут.

Второй по популярности в России является песня Мамы-Козы в исполнении Людмилы Гурченко. Фильм «Мама» является настолько добрым, что его до сих пор показывают на Рождество в Норвегии.

У взрослых новосибирцев, наверное, защемит сердце при первых тактах мелодии этой песни авторства Владимира Мигули. Главной ее исполнительницей, безусловно, является Валентина Толкунова.

Для более молодых новосибирцев, безусловно, мама тоже лучшая на свете. Об этом и песня.

Если же вы обидели свою маму или потеряли навсегда…. Одной из самых пронзительных композиций является «Мама, я возвращаюсь домой», в которой лирический герой бередит свои раны и переживает, что так и не обнял самого любимого человека.

Стихи для мамы

Стихов про маму и для мамы существует тоже великое множество. Если вы — сорванец, то подойдет вот такое стихотворение Эдуарда Успенского.

Если был бы я девчонкой —
Я бы время не терял!
Я б на улице не прыгал,
Я б рубашки постирал.
Я бы вымыл в кухне пол,
Я бы в комнате подмел,
Перемыл бы чашки, ложки,
Сам начистил бы картошки.
Все свои игрушки сам
Я б расставил по местам!
Отчего я не девчонка?
Я бы маме так помог!
Мама сразу бы сказала:
«Молодчина ты,
Сынок!»
«Смертность мам-малолеток в 7 раз выше, чем взрослых женщин»: новосибирский гинеколог
Узнать подробнее

Подойдет и такое.

Маму любят все на свете,
Мама первый друг.
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.
Если что-нибудь случится,
Если вдруг беда,
Мамочка придет на помощь,
Выручит всегда.
Мама много сил, здоровья
Отдает всем нам.
Значит, правда, нет на свете
Лучше наших мам.
Новосибирские пограничники поймали казаха, заскучавшего по маме
Узнать подробнее

Ну, а если желаете экзотики, то можно поздравить стихотворением таджикского поэта Убайта Раджаба. Ведь всех нас объединяет любовь мамы.

Кто пришел ко мне с утра?
Мамочка.
Кто сказал: «Вставать пора»?
Мамочка.
Кашy кто успел сварить?
Мамочка.
Чаю — в пиалy налить?
Мамочка.
Кто косички мне заплел?
Мамочка.
Целый дом один подмел?
Мамочка.
Кто цветов в садy нарвал?
Мамочка.
Кто меня поцеловал?
Мамочка.
Кто ребячий любит смех?
Мамочка.
Кто на свете лучше всех?
Мамочка.
Мать 10 детей из Новосибирска рассказала о расходах на подготовку к школе
Узнать подробнее

Картинка в Вотсапп — плохой подарок на День мамы

Если же вы желаете стать для мамы плохим сыном или дочерью, то не стоит обращать внимания на праздник и ломать голову над поздравлением. Достаточно просто переслать ей картинку в WhatsApp. Или непритязательную открытку.

Но мы надеемся, что вы не настолько неблагодарные дети. Необязательно думать целый день, что подарить или сказать. Достаточно просто позвонить или прийти.

Количество абортов снизилось за три года в Новосибирской области
Узнать подробнее

Когда День Отца в России

В России День Отца получил официальный статус лишь в 2021 году. По инициативе общественников и с одобрения президента Владимира Путина праздник отмечается в третье воскресенье октября. В 2023 эта дата пришлась на 15 октября.

Читайте также:
Мама услышит и придет: число детей-сирот сокращается в Новосибирске81-летняя мама певца из Новосибирска Мити Фомина раскрыла секрет долголетия«Это моя дочка»: многодетная мама из Новосибирска удочерила девочку с ВИЧ
#Общество#Видео#Новосибирская область#Россия#Праздник#День матери#2023#Александр Ляхов#Материнство#Мама
Подпишитесь
Власти Новосибирской области не планируют менять «Тойоты» на машины российских марок
24 ноября, 08:04
Кому принадлежат самые дорогие модные магазины Новосибирска: фамилии владельцев
24 ноября, 09:25
Ростехнадзор: мост через Обь в Новосибирске строят с нарушением закона
Вчера, 07:23
IKEA со шведскими товарами откроется в Новосибирске
24 ноября, 06:11
Новосибирцы требуют проверки установки детской горки депутатом Антоновым
Вчера, 05:16
Франшиза или путь с нуля? Как создать большой бизнес и не прогореть
24 ноября, 09:19