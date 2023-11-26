День матери 2023 в России: когда и как правильно поздравить маму с праздником

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Официально День Матери стал праздноваться в России в 1998 году. Инициатором введения праздника стала депутат Государственной думы от КПРФ, председатель Комитета по делам женщин, семьи и молодежи Алевтина Апарина. По ее мнению, особое отношение к матери на государственном уровне могло способствовать поддержке женщины и укреплению семейных ценностей. 30 января 1998 года президент Борис Ельцин подписал указ о праздновании Дня Матери в последнее воскресенье ноября.
В 2023 году День Матери в России приходится на 26 ноября.
Важно бережное и уважительное отношение к женщине, дающей жизнь каждому из нас. В этот день принято поздравлять матерей, дарить им цветы и подарки и собираться на чаепитие всей семьей.
Отмечается День Матери в детских садах и школах. Дети рисуют картинки и открытки, поют песни, танцуют и всячески стараются творчески поздравить маму. Хорошим тоном считается подарить любимой маме цветы.
Основным символом Дня Матери в России является незабудка, символизирующая бескорыстную любовь, нежность и преданность. В предпраздничную неделю действует социальная акция «Мама, я тебя люблю!», в рамках которой можно подарить открытку любимому человеку.
Официально День Матери появился в 1914 году по указу американского президента Вудро Вильсона, предписывавшего праздновать важную для всех дату во второе воскресенье мая.
В Грузии принято поздравлять мам 3 марта, а в Армении — 7 апреля. В Великобритании матери принимают поздравления в первое воскресенье марта, в Польше — 26 мая, во Франции и Швеции — в последнее воскресенье мая. В Казахстане мамы получат открытки в третье воскресенье сентября, а в Белоруссии — 14 октября.
Поздравить маму можно по-разному. Предлагаем на выбор несколько беспроигрышных вариантов.
C детства многие слышали песню, исполняемую маленьким мамонтенком, который так хотел найти свою маму. Композиция авторства Владимира Шаинского и Дины Непомнящей подарит немало светлых минут.
Второй по популярности в России является песня Мамы-Козы в исполнении Людмилы Гурченко. Фильм «Мама» является настолько добрым, что его до сих пор показывают на Рождество в Норвегии.
У взрослых новосибирцев, наверное, защемит сердце при первых тактах мелодии этой песни авторства Владимира Мигули. Главной ее исполнительницей, безусловно, является Валентина Толкунова.
Для более молодых новосибирцев, безусловно, мама тоже лучшая на свете. Об этом и песня.
Если же вы обидели свою маму или потеряли навсегда…. Одной из самых пронзительных композиций является «Мама, я возвращаюсь домой», в которой лирический герой бередит свои раны и переживает, что так и не обнял самого любимого человека.
Стихов про маму и для мамы существует тоже великое множество. Если вы — сорванец, то подойдет вот такое стихотворение Эдуарда Успенского.
Если был бы я девчонкой —
Я бы время не терял!
Я б на улице не прыгал,
Я б рубашки постирал.
Я бы вымыл в кухне пол,
Я бы в комнате подмел,
Перемыл бы чашки, ложки,
Сам начистил бы картошки.
Все свои игрушки сам
Я б расставил по местам!
Отчего я не девчонка?
Я бы маме так помог!
Мама сразу бы сказала:
«Молодчина ты,
Сынок!»
Подойдет и такое.
Маму любят все на свете,
Мама первый друг.
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.
Если что-нибудь случится,
Если вдруг беда,
Мамочка придет на помощь,
Выручит всегда.
Мама много сил, здоровья
Отдает всем нам.
Значит, правда, нет на свете
Лучше наших мам.
Ну, а если желаете экзотики, то можно поздравить стихотворением таджикского поэта Убайта Раджаба. Ведь всех нас объединяет любовь мамы.
Кто пришел ко мне с утра?
Мамочка.
Кто сказал: «Вставать пора»?
Мамочка.
Кашy кто успел сварить?
Мамочка.
Чаю — в пиалy налить?
Мамочка.
Кто косички мне заплел?
Мамочка.
Целый дом один подмел?
Мамочка.
Кто цветов в садy нарвал?
Мамочка.
Кто меня поцеловал?
Мамочка.
Кто ребячий любит смех?
Мамочка.
Кто на свете лучше всех?
Мамочка.
Если же вы желаете стать для мамы плохим сыном или дочерью, то не стоит обращать внимания на праздник и ломать голову над поздравлением. Достаточно просто переслать ей картинку в WhatsApp. Или непритязательную открытку.
Но мы надеемся, что вы не настолько неблагодарные дети. Необязательно думать целый день, что подарить или сказать. Достаточно просто позвонить или прийти.
В России День Отца получил официальный статус лишь в 2021 году. По инициативе общественников и с одобрения президента Владимира Путина праздник отмечается в третье воскресенье октября. В 2023 эта дата пришлась на 15 октября.