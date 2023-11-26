День матери 2023 в России: когда и как правильно поздравить маму с праздником

День Матери россияне отметят в последнее воскресенье ноября 2023. Праздник — один из самых любимых в стране, так как является хорошим поводом поздравить любимую маму и пожелать ей крепкого здоровья. О том, как это правильно сделать новосибирцам — в материале Atas. Info.

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