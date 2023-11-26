Два Дня матери 2023 в России: какого числа наш праздник, а когда иностранный

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В России поздравлять матерей, согласно президентскому указу, принято в последнее воскресенье ноября. В 2023 году мамы получат цветы и подарки 26 числа. Если же ваша мама по каким-то причинам проживает в Казахстане или Белоруссии, то вы можете сказать ей теплые слова в третье воскресенье сентября, либо 14 октября.
День Матери в разных странах празднуется по-разному. Существует Международный День Матери, который отмечается во второе воскресенье мая по традиции, заданной американским президентом Вудро Вильсоном. В 2023 году дата выпала на 14 мая.
Но дата праздника на самом деле не так уж и важна. День Матери создан для того, чтобы мы не забывали о самом дорогом нам человеке. А поздравить можно в любой день.
Впервые идея о праздновании Дня Матери была предложена в 1872 году американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в качестве даты объединения матерей во всем мире. Но тогда предложение не получило широкой поддержки. В 1907 году ее соотечественница Анна Джарвис решила увековечить память о своей матери и обратилась с соответствующей инициативой во все государственные органы в США. Спустя три года праздник стал отмечаться в штате Вирджиния, в 1914 году его распространил на всю страну президент Вудро Вильсон.
В России День матери впервые отпраздновали в 1915 году скауты Первого Петроградского отряда по инициативе их инструктора Рагнара Фернберга. Однако позже идея не получила развития (за исключением инициативы учительницы Эльмиры Гусейновой отметить дату 30 октября 1988 года в одной из школ Баку). Нынешний День Матери был официально установлен в Российской Федерации по указу Бориса Ельцина от 30 января 1998 года.
В России символом праздника давно стала незабудка, символизирующая преданность, нежность и бескорыстную любовь. Часто на открытках изображается плюшевый мишка со светло-голубыми цветами в лапах.
Впрочем, цветочная символика характерна и для западного мира. В частности, в США в этот день принято дарить и прикалывать к одежде гвоздики, которые означают или живую (цветная гвоздика), или ушедшую маму (белые гвоздики). Именно поэтому в американской рекламе можно увидеть, например, стюардессу с гвоздиками (что, по незнанию, высмеял сатирик Михаил Задорнов).
В нашей стране также действует социальная акция «Мама, я тебя люблю!». В предпраздничную неделю можно приобрести промооткрытку и подарить ее любимому человеку.