Два Дня матери 2023 в России: какого числа наш праздник, а когда иностранный

Впервые идея о праздновании Дня Матери была предложена в 1872 году американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в качестве даты объединения матерей во всем мире. Но тогда предложение не получило широкой поддержки. В 1907 году ее соотечественница Анна Джарвис решила увековечить память о своей матери и обратилась с соответствующей инициативой во все государственные органы в США. Спустя три года праздник стал отмечаться в штате Вирджиния, в 1914 году его распространил на всю страну президент Вудро Вильсон.