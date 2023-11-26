atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 00:03

Published Сегодня, 00:03

Modified Сегодня, 00:03

Updated Сегодня, 00:03

День Матери-2023 в России отметят 26 ноября

Два Дня матери 2023 в России: какого числа наш праздник, а когда иностранный

26 ноября 2023, 00:03
Фото: Midjourney
День Матери-2023 в России отметят 26 ноября
В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В 2023 году праздник выпадает на 26 ноября. О традициях даты и о том, как правильно поздравить любимую маму, и когда международный День матери — в материале Atas. Info.

День Матери 2023 — какого числа праздник

В России поздравлять матерей, согласно президентскому указу, принято в последнее воскресенье ноября. В 2023 году мамы получат цветы и подарки 26 числа. Если же ваша мама по каким-то причинам проживает в Казахстане или Белоруссии, то вы можете сказать ей теплые слова в третье воскресенье сентября, либо 14 октября.

День Матери в разных странах празднуется по-разному. Существует Международный День Матери, который отмечается во второе воскресенье мая по традиции, заданной американским президентом Вудро Вильсоном. В 2023 году дата выпала на 14 мая.

Но дата праздника на самом деле не так уж и важна. День Матери создан для того, чтобы мы не забывали о самом дорогом нам человеке. А поздравить можно в любой день.

День отца-2023 в Новосибирске: дата, традиции, поздравления, открытки
Узнать подробнее

День Матери 2023 — история праздника

Впервые идея о праздновании Дня Матери была предложена в 1872 году американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в качестве даты объединения матерей во всем мире. Но тогда предложение не получило широкой поддержки. В 1907 году ее соотечественница Анна Джарвис решила увековечить память о своей матери и обратилась с соответствующей инициативой во все государственные органы в США. Спустя три года праздник стал отмечаться в штате Вирджиния, в 1914 году его распространил на всю страну президент Вудро Вильсон.

В России День матери впервые отпраздновали в 1915 году скауты Первого Петроградского отряда по инициативе их инструктора Рагнара Фернберга. Однако позже идея не получила развития (за исключением инициативы учительницы Эльмиры Гусейновой отметить дату 30 октября 1988 года в одной из школ Баку). Нынешний День Матери был официально установлен в Российской Федерации по указу Бориса Ельцина от 30 января 1998 года.

День беременных начнут отмечать в Новосибирске
Узнать подробнее

День Матери 2023 — традиции праздника

В России символом праздника давно стала незабудка, символизирующая преданность, нежность и бескорыстную любовь. Часто на открытках изображается плюшевый мишка со светло-голубыми цветами в лапах.

Впрочем, цветочная символика характерна и для западного мира. В частности, в США в этот день принято дарить и прикалывать к одежде гвоздики, которые означают или живую (цветная гвоздика), или ушедшую маму (белые гвоздики). Именно поэтому в американской рекламе можно увидеть, например, стюардессу с гвоздиками (что, по незнанию, высмеял сатирик Михаил Задорнов).

В нашей стране также действует социальная акция «Мама, я тебя люблю!». В предпраздничную неделю можно приобрести промооткрытку и подарить ее любимому человеку.

День сыновей 2023 в России: не забыть поздравить любимых мальчиков в ноябре
Узнать подробнее
Читайте также:
День сыновей в России 2022: когда поздравлять солдат и офицеров«Это моя дочка»: многодетная мама из Новосибирска удочерила девочку с ВИЧ81-летняя мама певца из Новосибирска Мити Фомина раскрыла секрет долголетия
#Общество#Новосибирская область#Россия#Праздник#День матери#2023#Александр Ляхов#Материнство#Мама
Подпишитесь
Власти Новосибирской области не планируют менять «Тойоты» на машины российских марок
24 ноября, 08:04
Кому принадлежат самые дорогие модные магазины Новосибирска: фамилии владельцев
24 ноября, 09:25
Ростехнадзор: мост через Обь в Новосибирске строят с нарушением закона
Вчера, 07:23
IKEA со шведскими товарами откроется в Новосибирске
24 ноября, 06:11
Новосибирцы требуют проверки установки детской горки депутатом Антоновым
Вчера, 05:16
Франшиза или путь с нуля? Как создать большой бизнес и не прогореть
24 ноября, 09:19