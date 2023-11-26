Двухметровый новосибирский баскетболист чуть не покалечил игрока на матче

Подкользин описывает момент так: «Мне дали мяч, разворачиваюсь, получаю. Передо мной стоит парень, он хотел подставиться. Я его не заметил и сбил. Понимаю, что он где-то там внизу и что-то под моей ногой. Это была его голова».