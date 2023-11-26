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Двухметровый новосибирский баскетболист чуть не покалечил игрока на матче

Двухметровый новосибирский баскетболист чуть не покалечил игрока на матче

26 ноября 2023, 08:58
Фото: Павел Подкользин/ВК
Во время одного из матчей баскетболист Павел Подкользин, который является самым высоким человеком в России с ростом 223 сантиметра, чуть серьезно не покалечил игрока другой команды.

По словам спортсмена, случай произошел во время игры между его командой «Сибирь-Телеком» и командой «Урал» из Екатеринбурга. Во время атаки Подкользина, он не заметил игрока противника, который попытался подставиться перед ним. В результате столкновения, баскетболист наступил на голову противника.

Подкользин описывает момент так: «Мне дали мяч, разворачиваюсь, получаю. Передо мной стоит парень, он хотел подставиться. Я его не заметил и сбил. Понимаю, что он где-то там внизу и что-то под моей ногой. Это была его голова».

Пострадавший игрок получил сотрясение третьей степени. Баскетболист рад, что тот остался жив, пишет Сиб.фм. Павел Подкользин играл в европейской лиге и выступал в НБА. Он также провел последние десять лет своей карьеры в российских клубах, включая БК «Новосибирск».

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#Спорт#Общество#Новосибирск#Матч#Эмилия Губарева#Баскетбол
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