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Posted Вчера, 09:25

Published Вчера, 09:25

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Магазин Emporio в Новосибирске.

Кому принадлежат самые дорогие модные магазины Новосибирска: фамилии владельцев

26 ноября 2023, 09:25
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Магазин Emporio в Новосибирске.

Названы фамилии владельцев самых дорогих модных магазинов в Новосибирске

Супруга девелопера, снесшего ДК Сибсельмаш, итальянский модник в третьем поколении, бизнесмен, приютивший в подвале театр Афанасьева, собственник компании-поставщика холодильников — владельцы самых дорогих магазинов, где джинсы или рубашки стоят от 50 тысяч рублей, а пальто от 100 тысяч рублей.

MaxMara — итальянские бренды в Сибири

Магазин MaxMara на Вокзальной магистрали, известный так же, как Fasion Gallery, представляет ряд итальянских брендов: Max Mara, Marina Rinaldi, Emporio Armani, Etro. Цены в магазине начинаются примерно от 9-10 тысяч рублей за купальники и футболки и заканчиваются на отметках чуть более 100 тысяч рублей за пальто из последних коллекций. Мужские сорочки — за 50-60 тысяч рублей, платья за 60-99 тысяч рублей.

Юридическое лицо, через которое ведется деятельность компании — ООО «Эф Джи» принадлежит предпринимателю Александру Большакову. Под управлением этой компании находится еще четыре юрлица, зарегистрированных в этом же здании с тем же видом деятельности — розничная торговля одеждой. Все компании также принадлежат Александру Большакову. Общая выручка группы компаний в 2022 году согласно spark-interfax составила 291 млн рублей, прибыль 26 млн рублей.

В 2016 году жена Александра — Анна Большакова, выкупила большую часть площадей новосибирского ЦУМа — 629 кв. м. на четвертом этаже за 57,6 млн рублей.

В 2019 году владелец бутика был замешан в скандальной истории с притеснением театра Афанасьева, так как бутику потребовались дополнительные квадратные метры, театр в итоге был на грани закрытия и год ютился в подвале. Лишь через несколько лет театру было выделено новое помещение.

Магазин итальянских брендов MaxMara на Вокзальной магистрали, 19.Магазин итальянских брендов MaxMara на Вокзальной магистрали, 19.
Магазин итальянских брендов MaxMara на Вокзальной магистрали, 19.
Фото: atas.info
Театр Афанасьева еще год будет работать в подвале
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Кто стоит за Lukse

Владелица бренда Lukse — Ольга Гребенюк, также ей принадлежат бренд Marmalato и еще около десятка разных товарных знаков, в основном связанных с одеждой и аксессуарами. Универмаг Lukse открылся в Новосибирске в 2015 году, магазин специализируется на продаже одежды luxury-брендов, а также открывает отделы в торговых центрах в основном с более доступными премиум брендами в концепции Store by Lukse. Такой магазин открыт в ТЦ «Аура», средний чек там чуть больше 20 тысяч рублей, при этом средняя цена одной вещи около 10 тысяч рублей.

Кроме того, совместно с мужем Тимуром Саттаровым Ольга Гребенюк являются девелоперами элитной недвижимости (ЖК MontBlanc) и по франшизе развивают в Новосибирске фитнес-клуб WorldClass. Также супруги замечены в покупке недвижимости в центре Новосибирска.

На 2021 год в треугольном квартале между улицами Максима Горького, Серебренниковской и Октябрьской магистралью им принадлежали четыре дома. Как указано в кадастровой карте на этом участке могут быть построены дома высотой до 50 этажей, в том числе, жилая недвижимость, а также спортивные объекты, гостиницы, бизнес-центры, концертные залы, кафе и рестораны.

Тимур Саттаров также известен в Новосибирске как собственник компании, которая снесла ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса, чтобы построить там жилой комплекс. В 2021 году компания выкупила недостроенный комплекс «Сибирской ярмарки» на Михайловской набережной, а до этого — ряд активов обанкротившихся автосалонов с целью развития своих направлений бизнеса в фэшн-индустрии или предоставлении услуг фитнес-клубов.

Магазин люкс и премиум брендов Lukse на ул. Серебренниковская, 31 в Новосибирске.Магазин люкс и премиум брендов Lukse на ул. Серебренниковская, 31 в Новосибирске.
D&G в Lukse на ул. Серебренниковская, 31 в Новосибирске.D&G в Lukse на ул. Серебренниковская, 31 в Новосибирске.
D&G в Lukse на ул. Серебренниковская, 31 в Новосибирске.D&G в Lukse на ул. Серебренниковская, 31 в Новосибирске.
Косметика в Lukse.Косметика в Lukse.
Мужские бренды в Lukse.Мужские бренды в Lukse.
Магазин люкс и премиум брендов Lukse на ул. Серебренниковская, 31 в Новосибирске.
Фото: atas.info

Emporio — десятки брендов под одной крышей

В Новосибирске работает два магазина Emporio, представляющих десятки европейских брендов. Деятельность ведется через ИП Галия Римовна Колесникова. Магазин на Орджоникидзе, 27 открылся более 9 лет назад.

На момент открытия бутики Emporio так же работали в ТЦ «Океан» и «Галерея», сейчас их осталось два — ул. Орджоникидзе и Красном проспекте, 30. Средняя цена на джинсы в магазине — 20-30 тысяч рублей, платья — 40-50 тысяч рублей. Кроссовки — 50 тысяч рублей.

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NaDin и Flamingo

Собственница бутиков NaDin и Flamingo в Новосибирске Надежда Филиппова. Начинала в 1997 с оптовой торговли турецкими дубленками, одеждой и аксессуарами из кожи. В 1998 году Надежда приобрела помещение под магазин Flamingo, а еще через семь лет был открыт меховой бутик NaDine.

Как рассказала владелица бутика сайту leaderstoday.ru, ей предлагали открыть представительство Versace, но она подумала: «Сегодня Versace есть на мировом рынке, а будет ли этот бренд актуален завтра — мы не знаем», и выбрала в качестве названия для бутика свое имя. Юридически бутики работают от имени индивидуального предпринимателя.

Бутик Flamingo на Советской, 32 в Новосибирске.Бутик Flamingo на Советской, 32 в Новосибирске.
Меховой бутик NaDine на Советской, 32 в Новосибирске.Меховой бутик NaDine на Советской, 32 в Новосибирске.
Бутик Flamingo на Советской, 32 в Новосибирске.
Фото: atas.info

Baldinini остается в России

В июле 2023 года Джимми Балдинини, представитель третьего поколения итальянской обувной компании в интервью tass.ru рассказал, что скорее, закроет свой бизнес, чем уйдет из России. В Новосибирске магазин открылся в 2006 году на Крылова, 4, это был первый монобрендовый обувной бутик премиум-класса в городе. Владельцы франшизы бутика — предприниматели Татьяна и Евгений Котовы, в собственности которых также обувной мультибрендовый магазин Famozi. Организационно бизнес ведется через индивидуальных предпринимателей. Бутик делает ставку, в том числе, на покупателей мужчин.

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Luisa Spagnoli — часть семейного бизнеса

Еще один итальянский бренд открылся на Гоголя, 4 в 2010 году. Владелица компании магазина — предприниматель Наталья Перевозчикова, которая также является собственницей компании «Евростиль» поставляющей холодильное и другое оборудование для гипермаркетов и торговых сетей. Стоимость одежды итальянской марки высока даже по меркам бутиков — женские платья 70-190 тысяч рублей, костюмы за 80-100 тысяч рублей, кардиганы 40-50 тысяч рублей.

Бизнес является семейным, но компания полностью оформлена на Наталью, согласно данным spark-interfax, она является бенефициаром и единственной владелицей ООО «Евростиль», а также еще ряда компаний, связанных с оптовой торговлей, производством изделий из пластмасс, ремонтом машин и оборудования.

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Если среди владельцев продовольственных сетей у нас в городе практически нет новосибирцев, то крупнейшими бутиками владеют в основном жители нашего города. В связи с санкциями ряд брендов люкс и премиум-класса ушли, но это не значит, что конкуренция в этом сегменте стала ниже. Многие постоянные покупатели продолжают заказывать одежду полюбившихся брендов через интернет, через параллельный импорт в обход санкций. Этот сегмент одежды и обуви остается востребованным у сибиряков.

Помещение закрывшегося «Иль де Ботэ» сдают за 1 млн рублей в Новосибирске
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После закрытия «Иль де Ботэ» в Новосибирске, помещение, в котором находился магазин на Красном проспекте 30, сдается за 1 млн рублей.

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