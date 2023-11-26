Кому принадлежат самые дорогие модные магазины Новосибирска: фамилии владельцев

Владелица бренда Lukse — Ольга Гребенюк, также ей принадлежат бренд Marmalato и еще около десятка разных товарных знаков, в основном связанных с одеждой и аксессуарами. Универмаг Lukse открылся в Новосибирске в 2015 году, магазин специализируется на продаже одежды luxury-брендов, а также открывает отделы в торговых центрах в основном с более доступными премиум брендами в концепции Store by Lukse. Такой магазин открыт в ТЦ «Аура», средний чек там чуть больше 20 тысяч рублей, при этом средняя цена одной вещи около 10 тысяч рублей.