Концерт Анны Асти в Новосибирске прошел с опозданием на 1,5 часа

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
Певица Анна Асти задержалась на своем выступлении в Новосибирске на полтора часа. Концерт должен был начаться в 19:00, но певица появилась на сцене только около 20:30. Она извинилась перед публикой за задержку и начала свое выступление.
Организаторы концерта сообщили, что задержка произошла по причинам, не зависящим от них и места проведения мероприятия.
Одна из жительниц Кемерова, специально приехавшая на концерт Анны Асти, осталась недовольна его проведением. Она называет оправдания певицы неубедительными и считает, что звук был плохо настроен и это испортило ей настроение. Женщина решила покинуть концерт на его середине из-за своего разочарования.