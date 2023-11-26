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Концерт Анны Асти в Новосибирске прошел с опозданием на 1,5 часа

Концерт Анны Асти в Новосибирске прошел с опозданием на 1,5 часа

26 ноября 2023, 02:23
Фото: 1MI
Анна Асти была опоздала на свой концерт в Новосибирске на полтора часа, что вызвало недовольство у зрителей.

Певица Анна Асти задержалась на своем выступлении в Новосибирске на полтора часа. Концерт должен был начаться в 19:00, но певица появилась на сцене только около 20:30. Она извинилась перед публикой за задержку и начала свое выступление.

Организаторы концерта сообщили, что задержка произошла по причинам, не зависящим от них и места проведения мероприятия.

Одна из жительниц Кемерова, специально приехавшая на концерт Анны Асти, осталась недовольна его проведением. Она называет оправдания певицы неубедительными и считает, что звук был плохо настроен и это испортило ей настроение. Женщина решила покинуть концерт на его середине из-за своего разочарования.

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#Общество#Новосибирск#Концерт#Задержка#Эмилия Губарева#Музыка
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