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Милое видео детенышей с их мамами показал Новосибирский зоопарк

Милое видео детенышей с их мамами показал Новосибирский зоопарк

26 ноября 2023, 11:09
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Празднуя День матери, Новосибирский зоопарк показал видео о том, как пушистые мамы проявляют свою любовь и заботу о детенышах.

Сегодня, 26 ноября, отмечается праздник — День матери. В честь этого особого дня, Новосибирский зоопарк решил рассказать о любви и заботе матерей среди животных.

В зоопарке проживает более 790 видов животных, и каждая мама заботится о своих малышах по-своему. Некоторые скрывают своих детенышей в уединенном месте, пока они не станут сильнее, другие носят их на себе в течение нескольких месяцев, а третьи помогают новорожденным быстрее научиться ходить и шагать за собой.

Иногда случается так, что по разным причинам дети остаются без матери. В дикой природе они потеряли бы шанс выжить, но в зоопарке им всегда помогают. Часто такими «приёмными» мамами становятся сотрудники зоопарка, которые заботятся о беззащитных детенышах, подарив им любовь и заботу.

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#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк
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