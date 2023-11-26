Мини-город хотят построить в Новосибирске рядом с метром «Золотая Нива»

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:01
Строительство микрорайона, который будет расположен недалеко от станции метро «Золотая Нива», планируется начать в 2024 году и завершить к 2043 году. Этот микрорайон будет ограничен улицами Черемховской, Угловой, Автогенной и Прожекторной, а также простирается до улицы Доватора. Застройщиком проекта выступает компания Nova.
На данный момент застройщик собирается разместить своими средствами шесть многоквартирных домов, а муниципальные власти — 12. Однако решение о сносе частных домов на территории ещё не принято. 12-этажный дом на улице Угловой не будет задействован в программе сноса, пишет НГС.
В пределах этого нового микрорайона у метро планируется строительство жилья комфорт-класса высотой от 12 до 22 этажей общей площадью более 401 тысячи квадратных метров. Также будет создан центральный парк, а на всей территории микрорайона появятся детские сады, школа, больница, торговый центр и большой парк.
Строительство запланировано на 19 лет и включает развитие транспортной инфраструктуры. Существующие дороги будут расширены и построены две новые для обеспечения удобства будущих жителей. Аналитики считают этот участок земли очень перспективным для застройки.