Мини-город хотят построить в Новосибирске рядом с метром «Золотая Нива»

Строительство микрорайона, который будет расположен недалеко от станции метро «Золотая Нива», планируется начать в 2024 году и завершить к 2043 году. Этот микрорайон будет ограничен улицами Черемховской, Угловой, Автогенной и Прожекторной, а также простирается до улицы Доватора. Застройщиком проекта выступает компания Nova.