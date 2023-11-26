На вокзале Новосибирск-Главный установили капсулы для сна

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
В здании Новосибирского главного вокзала появились новые капсулы для сна, которые можно арендовать.
Каждая капсула оборудована всем необходимым для комфортного отдыха: там есть жалюзи, чтобы закрыться от света, USB-адаптеры для зарядки устройств и отделение для багажа. Кроме того, гостям предоставляют подушку, одноразовое белье и плед.
Капсула предназначена для одного взрослого, но также может разместить родителя с ребенком до шести лет. Об этом сообщили в Западно-Сибирской железной дороги.