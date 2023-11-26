atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:20

Published Сегодня, 03:20

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

На вокзале Новосибирск-Главный установили капсулы для сна

На вокзале Новосибирск-Главный установили капсулы для сна

26 ноября 2023, 03:20
Фото: Западно-Сибирская железная дорога
Вокзал Новосибирск-Главный оборудовали круглосуточными капсулами для сна с возможностью почасовой аренды.

В здании Новосибирского главного вокзала появились новые капсулы для сна, которые можно арендовать.

Каждая капсула оборудована всем необходимым для комфортного отдыха: там есть жалюзи, чтобы закрыться от света, USB-адаптеры для зарядки устройств и отделение для багажа. Кроме того, гостям предоставляют подушку, одноразовое белье и плед.

Капсула предназначена для одного взрослого, но также может разместить родителя с ребенком до шести лет. Об этом сообщили в Западно-Сибирской железной дороги.

Капсулы для сна появятся на вокзале Новосибирска в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Кондитеры испекут гигантский пряник в виде вокзала Новосибирск-ГлавныйПожилой мужчина умер на остановке возле вокзала в НовосибирскеВ Бердске открыли новый железнодорожный вокзал с башенкойНаконец-то: в Новосибирске закончили ремонт лестницы у Речного вокзала
#Новосибирск#Вокзал#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Власти Новосибирской области не планируют менять «Тойоты» на машины российских марок
24 ноября, 08:04
Кому принадлежат самые дорогие модные магазины Новосибирска: фамилии владельцев
24 ноября, 09:25
Ростехнадзор: мост через Обь в Новосибирске строят с нарушением закона
Вчера, 07:23
IKEA со шведскими товарами откроется в Новосибирске
24 ноября, 06:11
Новосибирцы требуют проверки установки детской горки депутатом Антоновым
Вчера, 05:16
Франшиза или путь с нуля? Как создать большой бизнес и не прогореть
24 ноября, 09:19