На вокзале Новосибирск-Главный установили капсулы для сна

Каждая капсула оборудована всем необходимым для комфортного отдыха: там есть жалюзи, чтобы закрыться от света, USB-адаптеры для зарядки устройств и отделение для багажа. Кроме того, гостям предоставляют подушку, одноразовое белье и плед.