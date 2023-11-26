О необычных представителях кошачьих рассказали в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В Новосибирском зоопарке обитает около 28 разных видов кошек, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения. Одно из самых популярных животных в зоопарке — манулы. Их численность начала возрастать с 1995 года, и теперь потомки этих кошек проживают в разных странах мира, таких как Польша, Австрия, Германия, Франция, Великобритания и Чехия.
Каракалы также пользуются большой популярностью среди посетителей. Они появились в зоопарке в 1996 году и отличаются от других кошачьих своим внешним видом и генетическими особенностями.
Оцелоты, которые появились в зоопарке в 1977 году, также вызывают восхищение у новосибирцев.
Еще одним видом кошки, которого можно увидеть в зоопарке, являются дымчатые леопарды. Эти красивые животные были привезены из Чехии в 2013 году и с тех пор стали одними из самых популярных обитателей зоопарка. В 2021 году в зоопарке появилась еще одна пара дымчатых леопардов, что только усилило интерес к этому виду кошек.