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О необычных представителях кошачьих рассказали в Новосибирском зоопарке

О необычных представителях кошачьих рассказали в Новосибирском зоопарке

26 ноября 2023, 10:50
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В Новосибирском зоопарке обитает порядка 28 видов кошачьих, включая манулов, каракалов, оцелотов и дымчатых леопардов.

В Новосибирском зоопарке обитает около 28 разных видов кошек, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения. Одно из самых популярных животных в зоопарке — манулы. Их численность начала возрастать с 1995 года, и теперь потомки этих кошек проживают в разных странах мира, таких как Польша, Австрия, Германия, Франция, Великобритания и Чехия.

Каракалы также пользуются большой популярностью среди посетителей. Они появились в зоопарке в 1996 году и отличаются от других кошачьих своим внешним видом и генетическими особенностями.

Оцелоты, которые появились в зоопарке в 1977 году, также вызывают восхищение у новосибирцев.

Еще одним видом кошки, которого можно увидеть в зоопарке, являются дымчатые леопарды. Эти красивые животные были привезены из Чехии в 2013 году и с тех пор стали одними из самых популярных обитателей зоопарка. В 2021 году в зоопарке появилась еще одна пара дымчатых леопардов, что только усилило интерес к этому виду кошек.

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#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк#Манул
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