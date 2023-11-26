О необычных представителях кошачьих рассказали в Новосибирском зоопарке

Еще одним видом кошки, которого можно увидеть в зоопарке, являются дымчатые леопарды. Эти красивые животные были привезены из Чехии в 2013 году и с тех пор стали одними из самых популярных обитателей зоопарка. В 2021 году в зоопарке появилась еще одна пара дымчатых леопардов, что только усилило интерес к этому виду кошек.