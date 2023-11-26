Опубликован ТОП-5 самых дорогих автомобилей в Новосибирске

Лидером списка является Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого составляет 61,5 млн рублей. В этом автомобиле есть много дополнительных функций, таких как обогрев, массаж и вентиляция передних сидений, система помощи водителю, ночное видение, парковочный ассистент и другие.