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Published Сегодня, 03:04

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Updated Сегодня, 03:10

Опубликован ТОП-5 самых дорогих автомобилей в Новосибирске

Опубликован ТОП-5 самых дорогих автомобилей в Новосибирске

26 ноября 2023, 03:04
Фото: Midjourney
В Новосибирске составили список из пяти самых дорогих автомобилей, которые сейчас продаются на рынке.

Лидером списка является Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого составляет 61,5 млн рублей. В этом автомобиле есть много дополнительных функций, таких как обогрев, массаж и вентиляция передних сидений, система помощи водителю, ночное видение, парковочный ассистент и другие.

На втором месте по стоимости находится Bentley Bentayga Azure, который оценивается в 40 млн рублей. В этом автомобиле есть электронная система активного контроля кренов, вентиляция, массажные сиденья и панорамная крыша.

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Тройку лидеров замыкает Porsche Cayenne 2023 года, цена которого составляет 37 млн рублей. Этот автомобиль имеет спортивные педали, систему объемного звучания, карбон-керамические тормоза, систему помощи при парковке и другие функции.

На четвертом месте располагаются Ferrari 488 Spider 2019 года, Mercedes-Benz G-Class 2021 года и Rolls-Royce Wraith 2020 года, пишет Сиб.фм. Стоимость этих автомобилей составляет 35 млн рублей.

И самым доступным из пятерки является Mercedes-Benz S-Class 2022 года, его можно купить за 31 млн рублей.

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#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Автомобили#Эмилия Губарева
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