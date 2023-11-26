Опубликован ТОП-5 самых дорогих автомобилей в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Лидером списка является Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого составляет 61,5 млн рублей. В этом автомобиле есть много дополнительных функций, таких как обогрев, массаж и вентиляция передних сидений, система помощи водителю, ночное видение, парковочный ассистент и другие.
На втором месте по стоимости находится Bentley Bentayga Azure, который оценивается в 40 млн рублей. В этом автомобиле есть электронная система активного контроля кренов, вентиляция, массажные сиденья и панорамная крыша.
Тройку лидеров замыкает Porsche Cayenne 2023 года, цена которого составляет 37 млн рублей. Этот автомобиль имеет спортивные педали, систему объемного звучания, карбон-керамические тормоза, систему помощи при парковке и другие функции.
На четвертом месте располагаются Ferrari 488 Spider 2019 года, Mercedes-Benz G-Class 2021 года и Rolls-Royce Wraith 2020 года, пишет Сиб.фм. Стоимость этих автомобилей составляет 35 млн рублей.
И самым доступным из пятерки является Mercedes-Benz S-Class 2022 года, его можно купить за 31 млн рублей.