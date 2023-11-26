Самой молодой мамой из Новосибирской области стала 13-летняя девочка

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:46
По данным статистики, средний возраст матери при рождении ребенка составил 28,6 лет. Самая молодая из родительниц — 13-летняя девочка, самая возрастная — 52-летняя женщина.
Первенцы появились у 10,1 тысячи женщин, что составляет 38% от общего числа новорожденных. Вторыми в семьях стали 33,5% детей, а третьими и более — 28,5%. Кроме того, было зарегистрировано рождение двойняшек у 283 женщин и тройняшек у трех.
Наибольшее количество младенцев, а именно 54%, родилось у женщин в возрасте от 25 до 34 лет. Важно отметить, что 78% детей были рождены в браке, а 22% — вне брака.
По данным экспертов, в прошлом году в регионе было зарегистрировано около 27 тысяч новорожденных, что на 5% меньше, чем годом ранее. Кроме того, на каждые 100 новорожденных девочек приходилось 106 мальчиков.