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Самой молодой мамой из Новосибирской области стала 13-летняя девочка

Самой молодой мамой из Новосибирской области стала 13-летняя девочка

26 ноября 2023, 06:27
Фото: 1MI
В 2022 году в Новосибирской области самой молодой мамой стала 13-летняя девочка, как сообщили в Новосибирскстате в День матери.

По данным статистики, средний возраст матери при рождении ребенка составил 28,6 лет. Самая молодая из родительниц — 13-летняя девочка, самая возрастная — 52-летняя женщина.

Первенцы появились у 10,1 тысячи женщин, что составляет 38% от общего числа новорожденных. Вторыми в семьях стали 33,5% детей, а третьими и более — 28,5%. Кроме того, было зарегистрировано рождение двойняшек у 283 женщин и тройняшек у трех.

Наибольшее количество младенцев, а именно 54%, родилось у женщин в возрасте от 25 до 34 лет. Важно отметить, что 78% детей были рождены в браке, а 22% — вне брака.

По данным экспертов, в прошлом году в регионе было зарегистрировано около 27 тысяч новорожденных, что на 5% меньше, чем годом ранее. Кроме того, на каждые 100 новорожденных девочек приходилось 106 мальчиков.

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#Общество#Новосибирск#Статистика#Младенцы#Эмилия Губарева#Мама
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