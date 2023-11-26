Стали известны цены на новогодние вечеринки в барах Новосибирска

В «Типографии» выступит группа For me band, а также будут сеты от DJ Benjamin. За вход при бронировании столика потребуется заплатить 1000 рублей с депозитом. В Nebar можно посетить космическую вечеринку за ту же цену, однако за место за столом потребуется доплатить еще 1000 рублей.