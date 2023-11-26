Стали известны цены на новогодние вечеринки в барах Новосибирска

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Предложения от «Типографии», Nebar и Лофт «Подземка» оказались самыми доступными. В этих заведениях цена на новогоднюю вечеринку составит всего от 500 до 1000 рублей на человека.
В «Типографии» выступит группа For me band, а также будут сеты от DJ Benjamin. За вход при бронировании столика потребуется заплатить 1000 рублей с депозитом. В Nebar можно посетить космическую вечеринку за ту же цену, однако за место за столом потребуется доплатить еще 1000 рублей.
В лофте «Подземка» новогодняя вечеринка от «Локации звука» будет стоить 500 рублей на человека, если сделать репост в социальных сетях. Те, кто не захочет делиться информацией, придется заплатить вдвое больше. В баре Pinot новогодняя ночь сказочных героев, боя курантов и речи Президента обойдется в 5000 рублей на одного человека.
Латиноамериканский маскарад в Bla Bla barе с выступлениями шоу-балета, кавер-группы и аниматоров будет стоить еще дороже — депозит на человека составляет 7 тысяч рублей, за бар — 5 тысяч рублей. Также Harats pub представит свою праздничную программу с участием Givara band и диджей-сетами.