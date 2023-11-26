Стендапера Гурама Амаряна не пустили в «Лепс бар» в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В своем видео для подписчиков Гурам рассказал о произошедшем и попросил их помочь выяснить эту ситуацию. Он выразил недовольство тем, что его не пустили в заведение из-за нарушения дресс-кода, хотя у него был купленный в дубайский костюм. В то же время он отметил, что возможно в заведении не так много еды, скорее всего только рюмка водки на столе (Прим.ред. — бар принадлежит Григорию Лепсу, а его известный трек «Рюмка водки на столе»).
«Все-таки Новосибирск, как с детства меня не любил, так и продолжается. Меня не пустили в заведение, представляете. Меня не пустили в „Лепс бар“ по дресс-коду. Дресс-код, костюм в Дубаи купленный, у меня вот это вот. Нет, говорят, нельзя. Ничего, слава Богу, у них там наверняка, только рюмка водки на столе, а я хотел покушать».
Позже Гурам опубликовал еще одно видео, в котором заявил, что не позволит этому оставаться безнаказанным: «Я это так не оставлю. Они меня не пускают, посмотрите. Мое имя не Гурам будет, если я это так оставлю. Называйте меня тогда Анастасия. Вы в моем лице врага нашли, „Лепс бар“. Пух и перья полетят. Посмотрите на них, из-за одежды меня не пустили. У меня куртку две разные фирмы вместе шили. Две разные компании объединились».
Кроме того, стендапер обратился к Григорию Лепсу через соцсети и написал, что не сделал ему ничего плохого, просив разобраться с ситуацией в «Лепс баре» в Новосибирске.