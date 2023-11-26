Стендапера Гурама Амаряна не пустили в «Лепс бар» в Новосибирске

В своем видео для подписчиков Гурам рассказал о произошедшем и попросил их помочь выяснить эту ситуацию. Он выразил недовольство тем, что его не пустили в заведение из-за нарушения дресс-кода, хотя у него был купленный в дубайский костюм. В то же время он отметил, что возможно в заведении не так много еды, скорее всего только рюмка водки на столе (Прим.ред. — бар принадлежит Григорию Лепсу, а его известный трек «Рюмка водки на столе»).