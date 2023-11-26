atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Унесенных на льдине 9 рыбаков спасали в Новосибирской области

Унесенных на льдине 9 рыбаков спасали в Новосибирской области

26 ноября 2023, 09:18
Фото: ГУ МЧС по НСО
Рыбаков унесло от берега на оторвавшейся льдине в Обское водохранилище Искитимского района, о чем сообщили в МЧС.

Девять рыбаков на ледяной глыбе отплыли от берега на акватории Новосибирского водохранилища. Мужчины дрейфовали примерно в 250 метрах от деревни Тула Искитимского района. В 10:55 они связались со спасателями по номеру 112.

Толщина льда там составляла не более 8 сантиметров. На помощь этим экстремалам выехали спасатели. В условиях плохой видимости, сильного снегопада и ветра сотрудники МЧС с трудом дошли до рыбаков на водоеме. Вся операция заняла около 2 часов.

В результате, все рыбаки были спасены и доставлены на берег, им не потребовалась медицинская помощь: четырех мужчин доставили на берег местные очевидцы на своей лодке, а остальных эвакуировали специалисты.

В МЧС раскрыли подробности спасения женщины, провалившейся под лед в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске сообщили о состоянии женщины-курьера, которая провалилась под ледВ Новосибирске женщина-курьер ушла на машине под ледТягач провалился под лед с новосибирцем в салоне в Иркутской области
#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС#Эмилия Губарева#Лед#Рыбаки
Подпишитесь
Власти Новосибирской области не планируют менять «Тойоты» на машины российских марок
24 ноября, 08:04
Кому принадлежат самые дорогие модные магазины Новосибирска: фамилии владельцев
24 ноября, 09:25
Ростехнадзор: мост через Обь в Новосибирске строят с нарушением закона
Вчера, 07:23
IKEA со шведскими товарами откроется в Новосибирске
24 ноября, 06:11
Новосибирцы требуют проверки установки детской горки депутатом Антоновым
Вчера, 05:16
Франшиза или путь с нуля? Как создать большой бизнес и не прогореть
24 ноября, 09:19