Унесенных на льдине 9 рыбаков спасали в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Девять рыбаков на ледяной глыбе отплыли от берега на акватории Новосибирского водохранилища. Мужчины дрейфовали примерно в 250 метрах от деревни Тула Искитимского района. В 10:55 они связались со спасателями по номеру 112.
Толщина льда там составляла не более 8 сантиметров. На помощь этим экстремалам выехали спасатели. В условиях плохой видимости, сильного снегопада и ветра сотрудники МЧС с трудом дошли до рыбаков на водоеме. Вся операция заняла около 2 часов.
В результате, все рыбаки были спасены и доставлены на берег, им не потребовалась медицинская помощь: четырех мужчин доставили на берег местные очевидцы на своей лодке, а остальных эвакуировали специалисты.