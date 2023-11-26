Унесенных на льдине 9 рыбаков спасали в Новосибирской области

Толщина льда там составляла не более 8 сантиметров. На помощь этим экстремалам выехали спасатели. В условиях плохой видимости, сильного снегопада и ветра сотрудники МЧС с трудом дошли до рыбаков на водоеме. Вся операция заняла около 2 часов.