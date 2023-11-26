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В Новосибирске продают коллекцию Олимпийских значков за 50 000 рублей

В Новосибирске продают коллекцию Олимпийских значков за 50 000 рублей

26 ноября 2023, 04:33
Фото: Авито
Житель Новосибирска выставил на продажу коллекцию Олимпийских значков, посвященных летним Играм 1980 года в Москве, за 50 тысяч рублей.

Новосибирец решил продать свою коллекцию значков, посвященных Олимпиаде-1980. За все экземпляры он просит 50 тысяч рублей.

Эта коллекция была собрана в период с конца 1970-х до 2020 года и все они находятся в специальном альбоме.

В объявлении указано, что можно запросить дополнительные фотографии и видео коллекции. Из фото видно, что большую часть значков составляют символы Олимпиады — медведи. Некоторые значки выполнены из металла, другие покрыты эмалью.

Фото: Авито
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#Новосибирск#Продажа#Коллекция#Эмилия Губарева
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