В Новосибирске продают коллекцию Олимпийских значков за 50 000 рублей

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Новосибирец решил продать свою коллекцию значков, посвященных Олимпиаде-1980. За все экземпляры он просит 50 тысяч рублей.
Эта коллекция была собрана в период с конца 1970-х до 2020 года и все они находятся в специальном альбоме.
В объявлении указано, что можно запросить дополнительные фотографии и видео коллекции. Из фото видно, что большую часть значков составляют символы Олимпиады — медведи. Некоторые значки выполнены из металла, другие покрыты эмалью.