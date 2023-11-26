atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В новосибирском автобусе пассажиры заметили кондуктора с котом на плече

В новосибирском автобусе пассажиры заметили кондуктора с котом на плече

26 ноября 2023, 10:41
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В автобусе №39 в Новосибирске заметили кондуктора с котом на плече, фото которого вызвало положительные комментарии и оценки горожан.

В автобусе №39 в Новосибирске был замечен кондуктор, у которого на плече сидел серый кот. Этот пушистый питомец помогает кондуктору считать деньги от пассажиров.

Фотография кондуктора с котом на плече была опубликована жителями Новосибирска в группе «АСТ-54» ВКонтакте. Горожане с позитивом отнеслись к такой картине.

Фото: АСТ-54 Black

В комментариях новосибирцы выразили свое одобрение: «Наконец-то что-то позитивное в общественном транспорте; Можно погладить кота; Очень мило. Но если не заплатить за проезд, лучше не трогать его».

Подросших котят манула Евы из Новосибирского зоопарка сняли на видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Избежать ритуалов: новосибирские приюты не отдают черных котов перед ХэллоуиномКондуктор набросился на пассажира и разбил его телефон в новосибирском автобусе № 34
#Новосибирск#Животные#Автобус#Кондуктор#Эмилия Губарева#Кот
Подпишитесь
Власти Новосибирской области не планируют менять «Тойоты» на машины российских марок
24 ноября, 08:04
Кому принадлежат самые дорогие модные магазины Новосибирска: фамилии владельцев
24 ноября, 09:25
«Решения согласованы»: группа ВИС — Ростехнадзору о нарушениях на стройке 4 моста
Вчера, 14:01
IKEA со шведскими товарами откроется в Новосибирске
24 ноября, 06:11
Анна Асти разочаровала поклонников в Новосибирске из-за задержки концерта на 1,5 часа
Сегодня, 04:40
В Новосибирске снесут старейший дом культуры — на это потратят 25 млн рублей
Вчера, 14:44