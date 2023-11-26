В новосибирском автобусе пассажиры заметили кондуктора с котом на плече

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В автобусе №39 в Новосибирске был замечен кондуктор, у которого на плече сидел серый кот. Этот пушистый питомец помогает кондуктору считать деньги от пассажиров.
Фотография кондуктора с котом на плече была опубликована жителями Новосибирска в группе «АСТ-54» ВКонтакте. Горожане с позитивом отнеслись к такой картине.
В комментариях новосибирцы выразили свое одобрение: «Наконец-то что-то позитивное в общественном транспорте; Можно погладить кота; Очень мило. Но если не заплатить за проезд, лучше не трогать его».