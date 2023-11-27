15-тысяч рублей получит ребенок за укус бродячей собаки в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В Татарске ребенка укусила бездомная собака. Ему была оказана медицинская помощь. Помимо физических повреждений, ребенок также получил моральную травму.
Администрация района не предприняла достаточных мер по созданию безопасных условий для обращения с бродячими животными. В связи с этим, межрайонный прокурор подал иск в суд от имени пострадавшего с требованием о возмещении морального вреда со стороны администрации района.
Татарский районный суд удовлетворил иск и взыскал с администрации 15 тысяч рублей в пользу пострадавшего.