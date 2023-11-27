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15-тысяч рублей получит ребенок за укус бродячей собаки в Новосибирской области

15-тысяч рублей получит ребенок за укус бродячей собаки в Новосибирской области

27 ноября 2023, 07:26
Фото: Midjourney
Собака набросилась на ребенка в Новосибирской области. За это штрафом ответит администрация, сообщили в прокуратуре.

В Татарске ребенка укусила бездомная собака. Ему была оказана медицинская помощь. Помимо физических повреждений, ребенок также получил моральную травму.

Администрация района не предприняла достаточных мер по созданию безопасных условий для обращения с бродячими животными. В связи с этим, межрайонный прокурор подал иск в суд от имени пострадавшего с требованием о возмещении морального вреда со стороны администрации района.

Татарский районный суд удовлетворил иск и взыскал с администрации 15 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

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#Новосибирск#Дети#Животные#Суд#Нападение#Собака#Эмилия Губарева
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