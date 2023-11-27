5 лет «строгача» получил новосибирский экс-сенатор Лаптев за взятки

Стоит отметить, что региональные СМИ еще в период следственных действий заявляли о крахе политической карьеры Владимира Лаптева. Так, ЦДЖ писало о том, что деятельность политика в Законодательном собрании Новосибирской области и в Совете Федерации была весьма посредственной.