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Владимир Лаптев получил реальный срок

5 лет «строгача» получил новосибирский экс-сенатор Лаптев за взятки

27 ноября 2023, 09:32
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Владимир Лаптев получил реальный срок

Экс-депутата из Новосибирска Лаптева отправили в колонию строго режима за взятки

В Новосибирске вынесли приговор бывшему депутату Заксобрания и экс- сенатору Владимиру Лаптеву. Его признали виновным во взяточничестве.

Октябрьский районный суд признал бывшего политика виновным в получении взятки, даче взятки должностному лицу при исполнении и мошенничестве в особо крупном размере.

 

«Лаптев В.В. приговором суда признан виновным в инкриминируемых преступлениях, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и штрафом в размере 11 900 000 рублей», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

 

Кроме того, Владимир Лаптев в течение четырех лет не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Домашний арест решением суда заменен на заключение под стражу.

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Владимира Лаптева признали виновным в попытке подкупа судьи Куйбышевского района, вымогательстве денег за выгодную должность и фиктивное трудоустройство дочери. Теперь ему предстоит отбывать наказание в тюрьме.

 

Стоит отметить, что региональные СМИ еще в период следственных действий заявляли о крахе политической карьеры Владимира Лаптева. Так, ЦДЖ писало о том, что деятельность политика в Законодательном собрании Новосибирской области и в Совете Федерации была весьма посредственной.

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