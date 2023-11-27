5 лет «строгача» получил новосибирский экс-сенатор Лаптев за взятки

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Октябрьский районный суд признал бывшего политика виновным в получении взятки, даче взятки должностному лицу при исполнении и мошенничестве в особо крупном размере.
«Лаптев В.В. приговором суда признан виновным в инкриминируемых преступлениях, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и штрафом в размере 11 900 000 рублей», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, Владимир Лаптев в течение четырех лет не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Домашний арест решением суда заменен на заключение под стражу.
Владимира Лаптева признали виновным в попытке подкупа судьи Куйбышевского района, вымогательстве денег за выгодную должность и фиктивное трудоустройство дочери. Теперь ему предстоит отбывать наказание в тюрьме.
Стоит отметить, что региональные СМИ еще в период следственных действий заявляли о крахе политической карьеры Владимира Лаптева. Так, ЦДЖ писало о том, что деятельность политика в Законодательном собрании Новосибирской области и в Совете Федерации была весьма посредственной.