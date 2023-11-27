Анна Асти извинилась перед новосибирцами за опоздание на 1,5 часа на концерт

Однако большая часть поклонников Анны Асти все же была в восторге от ее выступления. Фанаты отметили в соцсетях, что получили множество положительных эмоций и хоть момент с опозданием немного разочаровал, это не омрачило впечатление от самого концерта. Зрители высоко оценили голос Анны Асти и ее живое исполнение на сцене.