Анна Асти извинилась перед новосибирцами за опоздание на 1,5 часа на концерт

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
Modified Сегодня, 01:27
Updated Сегодня, 01:27
Организаторы концерта заявили, что задержка произошла по независящим от них причинам. Тем не менее, перед началом шоу Анна Асти извинилась перед своей публикой за опоздание.
Некоторые фанаты выразили свое недовольство, утверждая, что задержка помешала музыкантам правильно настроить звук и испортила общую атмосферу концерта. Есть те, кто даже решил покинуть мероприятие до его окончания. Более того, некоторые считали, что разговоры на сцене вместо музыкального разогрева были скучными и не доставили удовольствия уставшей публике, как указали сами сибиряки.
Однако большая часть поклонников Анны Асти все же была в восторге от ее выступления. Фанаты отметили в соцсетях, что получили множество положительных эмоций и хоть момент с опозданием немного разочаровал, это не омрачило впечатление от самого концерта. Зрители высоко оценили голос Анны Асти и ее живое исполнение на сцене.