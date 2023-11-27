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Анна Асти извинилась перед новосибирцами за опоздание на 1,5 часа на концерт

Анна Асти извинилась перед новосибирцами за опоздание на 1,5 часа на концерт

27 ноября 2023, 01:25
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Концерт Анны Асти в Новосибирске начался с опозданием на полтора часа. Поклонники ждали ее выступление на площадке «Новосибирск Экспоцентр» 25 ноября. Вместо заявленного времени в 19:00, певица появилась на сцене только в 20:30.

Организаторы концерта заявили, что задержка произошла по независящим от них причинам. Тем не менее, перед началом шоу Анна Асти извинилась перед своей публикой за опоздание.

Некоторые фанаты выразили свое недовольство, утверждая, что задержка помешала музыкантам правильно настроить звук и испортила общую атмосферу концерта. Есть те, кто даже решил покинуть мероприятие до его окончания. Более того, некоторые считали, что разговоры на сцене вместо музыкального разогрева были скучными и не доставили удовольствия уставшей публике, как указали сами сибиряки.

Однако большая часть поклонников Анны Асти все же была в восторге от ее выступления. Фанаты отметили в соцсетях, что получили множество положительных эмоций и хоть момент с опозданием немного разочаровал, это не омрачило впечатление от самого концерта. Зрители высоко оценили голос Анны Асти и ее живое исполнение на сцене.

Анна Асти разочаровала поклонников в Новосибирске из-за задержки концерта на 1,5 часа
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#Общество#Новосибирск#Концерт#Эмилия Губарева#Музыка#Певица#Опоздание
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