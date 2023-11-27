Автобус слетел в кювет после ДТП с каршеринговым автомобилем под Новосибирском

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Published Сегодня, 03:34
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В поселке Озерный, который находится в Новосибирском районе, произошло столкновение маршрутки № 27 и автомобиля каршеринга. Инцидент произошел в понедельник, 27 ноября на Краснояровском шоссе.
Согласно информации, опубликованной в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», очевидец сообщил о том, что после столкновения пассажирский автобус улетел в кювет. Кто из водителей был виноват в ДТП, неизвестно.
Как прокомментировали аварию в ГИБДД региона: «На данный момент пострадавших нет, оформлено как столкновение с материальны ущербом».