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Пострадавших нет

Автобус слетел в кювет после ДТП с каршеринговым автомобилем под Новосибирском

27 ноября 2023, 03:34
Фото: 1MI
Пострадавших нет
В Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля каршеринга, в результате которого общественный транспорт улетел в кювет.

В поселке Озерный, который находится в Новосибирском районе, произошло столкновение маршрутки № 27 и автомобиля каршеринга. Инцидент произошел в понедельник, 27 ноября на Краснояровском шоссе.

Согласно информации, опубликованной в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», очевидец сообщил о том, что после столкновения пассажирский автобус улетел в кювет. Кто из водителей был виноват в ДТП, неизвестно.

Как прокомментировали аварию в ГИБДД региона: «На данный момент пострадавших нет, оформлено как столкновение с материальны ущербом».

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Автомобиль#Эмилия Губарева
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