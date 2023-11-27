Детей-героев из Новосибирской области наградили за проявленное мужество

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:58
Награждение организовано в рамках проекта «Дети-герои», который проводится Советом Федерации РФ совместно с региональными органами власти и Российским союзом спасателей с 2014 года.
Ежегодно в Москве в Совете Федерации проходят церемонии награждения детей и подростков до 16 лет, которые проявили личное мужество в экстремальных ситуациях, совершили героические поступки и помогли людям. В 2023 году это была десятая церемония.
Среди ребят, которые были представлены на награду, были ученики школы №11 Новосибирска Максим Кащеев и Данил Шибанов. Они вместе с друзьями спасли 10-летнего мальчика из горящей квартиры 9-этажного дома в Октябрьском районе Новосибирска. Также был награжден Артем Максимов, ученик Березовской школы №12 Новосибирского района, который спас жизнь утопающему мужчине. И Дарина Таппо, ученица Увальской школы Татарского района, в январе 2023 года спасла из пожара свою маму, брата и сестру.
Награды вручили сенаторы РФ от Новосибирской области Александр Карелин и Владимир Городецкий.
В торжественной церемонии приняла участие министр образования Новосибирской области Мария Жафярова. «Сегодня мы награждаем четверых по-настоящему мужественных ребят и награждая этих прекрасных детей, в первую очередь мы должны чествовать их родителей — людей, которые дали юным героям жизнь и представление о том, что герои — это не эпатажные блогеры, а люди, способные на самопожертвование — и это вечная ценность».
Также на церемонии родители ребят получили благодарственные письма от сенаторов РФ и министерства образования Новосибирской области.