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Детей-героев из Новосибирской области наградили за проявленное мужество

Детей-героев из Новосибирской области наградили за проявленное мужество

27 ноября 2023, 09:55
Фото: Правительство Новосибирской области
27 ноября в правительстве Новосибирской области состоялось награждение юных жителей региона, которые проявили отвагу и мужество в сложных ситуациях, включая спасение жизней людей.

Награждение организовано в рамках проекта «Дети-герои», который проводится Советом Федерации РФ совместно с региональными органами власти и Российским союзом спасателей с 2014 года.

Ежегодно в Москве в Совете Федерации проходят церемонии награждения детей и подростков до 16 лет, которые проявили личное мужество в экстремальных ситуациях, совершили героические поступки и помогли людям. В 2023 году это была десятая церемония.

Среди ребят, которые были представлены на награду, были ученики школы №11 Новосибирска Максим Кащеев и Данил Шибанов. Они вместе с друзьями спасли 10-летнего мальчика из горящей квартиры 9-этажного дома в Октябрьском районе Новосибирска. Также был награжден Артем Максимов, ученик Березовской школы №12 Новосибирского района, который спас жизнь утопающему мужчине. И Дарина Таппо, ученица Увальской школы Татарского района, в январе 2023 года спасла из пожара свою маму, брата и сестру.
Фото: Правительство Новосибирской области

Награды вручили сенаторы РФ от Новосибирской области Александр Карелин и Владимир Городецкий.

В торжественной церемонии приняла участие министр образования Новосибирской области Мария Жафярова. «Сегодня мы награждаем четверых по-настоящему мужественных ребят и награждая этих прекрасных детей, в первую очередь мы должны чествовать их родителей — людей, которые дали юным героям жизнь и представление о том, что герои — это не эпатажные блогеры, а люди, способные на самопожертвование — и это вечная ценность».

Также на церемонии родители ребят получили благодарственные письма от сенаторов РФ и министерства образования Новосибирской области.

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#Новосибирск#Дети#Награда#Правительство#Эмилия Губарева#Мужество
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