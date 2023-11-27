Гастрофестиваль «Вкус Итурупа» занял 3 место в рейтинге Russian Event Awards

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
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Updated Сегодня, 09:36
«Вкус Итурупа» претендовал на награду в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 тысяч человек». Праздник, посвященный палтусу, традиционно проводят возле села Рейдово на Белых Песках. Среди других мероприятий, заявленных в этой категории, курильский гастрономический фестиваль отличается оригинальным выбором темы и успешным воплощением задуманных идей. Отличная проработанность проекта помогла ему выйти в финал — из 88 заявок первый этап прошли 67. А по итогам премии фестиваль занял 3 место в рейтинге Russian Event Awards.
Международный финал премии состоялся в Нижнем Новгороде. Организаторами торжественной церемонии объявления победителей стали министерство туризма и промыслов Нижегородской области, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур». Итуруп и Сахалинскую область на мероприятии представили заместитель главы Курильского района по социальным вопросам Лилия Анохина, директор Курильской централизованной клубной системы Максим Зеленин и режиссер ЦКС Елизавета Соловьева.
«Палтус уже давно является одним из главных символов острова Итуруп, а гастрономический фестиваль „День палтуса“ по праву входит в перечень туристических гастрособытий Сахалинской области. Поздравляю с заслуженным призовым местом и желаю, чтобы фестиваль оставался традиционным ярким праздником для местных жителей и гостей острова долгие годы», — поздравил лауреатов премии министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Впервые «Вкус Итурупа» провели в августе 2018 года. Гастрономический фестиваль превратился в ежегодное событие, ставшее визитной карточкой острова Итуруп. Ежегодно мероприятие привлекает все больше посетителей, в том числе иностранных туристов.
Министерство туризма Сахалинской области уделяет большое внимание развитию гастрономического туризма на островах. Ежегодно в регионе проходят тематические фестивали, призванные познакомить гостей Сахалина и Курил с особенностями и традициями местной кухни. Мероприятия, в которых участвуют лучшие в области заведения общественного питания, привлекают тысячи гостей.