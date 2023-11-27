Гастрофестиваль «Вкус Итурупа» занял 3 место в рейтинге Russian Event Awards

«Вкус Итурупа» претендовал на награду в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 тысяч человек». Праздник, посвященный палтусу, традиционно проводят возле села Рейдово на Белых Песках. Среди других мероприятий, заявленных в этой категории, курильский гастрономический фестиваль отличается оригинальным выбором темы и успешным воплощением задуманных идей. Отличная проработанность проекта помогла ему выйти в финал — из 88 заявок первый этап прошли 67. А по итогам премии фестиваль занял 3 место в рейтинге Russian Event Awards.