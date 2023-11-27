Индексация пенсий с 1 января 2024 года: на сколько и кому повысят

Выплаты страховых пенсий происходят из федерального бюджета — тем, у кого есть трудовой стаж. Предполагается, что средний размер пенсий в 2024 году может составить около 23 504 рублей. В прошлом году выплаты проиндексировали в среднем до 21 864 рублей.