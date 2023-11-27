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Индексация произойдет 1 января 2024 года

Индексация пенсий с 1 января 2024 года: на сколько и кому повысят

27 ноября 2023, 10:29
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Индексация произойдет 1 января 2024 года

С 1 января в 2024 году в России проиндексируют пенсии

В 2024 году пенсионеров ждет очередная индексация выплат. Atas.Info собрал всю информацию о пенсиях и выяснил, на сколько их повысят и кому положены проиндексированные выплаты.

График индексации выплат в 2024 году

Индексация пенсий каждый год происходит постепенно. В первую очередь в размере растут социальные пенсии. Как правило, это происходит в таком порядке:

  • 1 января — индексация страховых пенсий на 7,5%;
  • 1 февраля — индексация пенсий федеральным льготникам на 7,5%;
  • 1 апреля — индексация социальных пенсий на 7,5%;
  • 1 августа — индексация пенсий для работающих пенсионеров;
  • 1 октября — индексация пенсий военным пенсионерам — это происходит в счёт увеличения размера денежного довольствия на 4,5%.
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Индексация пенсий для неработающих пенсионеров

В первую очередь пенсии проиндексируют неработающим пенсионерам. Обычно это происходит с 1 января, размер индексации составляет 7,5% в соответствии с уровнем инфляции в России. На этот процент будут повышены пенсии:

  • по старости;
  • по потере кормильца;
  • по инвалидности;
  • военные.

Выплаты страховых пенсий происходят из федерального бюджета — тем, у кого есть трудовой стаж. Предполагается, что средний размер пенсий в 2024 году может составить около 23 504 рублей. В прошлом году выплаты проиндексировали в среднем до 21 864 рублей.

Рассчитать размер будущей пенсии просто. Для этого нужно применить формулу. Индивидуальный пенсионный коэффициент суммировать со стоимостью одного балла в год назначения пенсии и с фиксированной выплатой. При этом перерасчет пенсии происходит автоматически и не требует дополнительных действий получателя.

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Индексация пенсий для работающих пенсионеров

Пенсионерам, которые еще работают, не положена индексация фиксированной части пенсии. Однако для них ежегодно предусматривается начисление дополнительных пенсионных баллов — специального коэффициента. Надбавка должна произойти с 1 августа.

Размер пенсионного балла зависит от текущей заработной платы: чем она выше, тем выше балл. Правда, увеличивать этот коэффициент более чем в три раза нельзя.

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Повышение социальных пенсий в 2024 году

Социальная пенсия, как правило, повышается с 1 апреля. В следующем году она вырастет на 7,5%. Выплаты также происходят из федерального бюджета. Их обычно назначают для нетрудоспособных категорий граждан, не имеющих возможность получать страховую пенсию. Социальная пенсия полагается:

  • по инвалидности;
  • по старости;
  • по потере кормильца;
  • для сирот до 18 лет;
  • для сирот на очной форме обучения до 23 лет.

На 2023 год пенсия по инвалидности II степени, старости, потере кормильца составляет 7 153,33 рубля. Инвалидам с детства I группы положены 17 167,83 рубля. Инвалидам, учащимся на очной форме обучения до 23 лет полагаются 14 306,73 рубля. Инвалиды III группы получают 6 080,38 рубля.

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Индексация пенсии для военных

Этот вид выплат положен бывшим военнослужащим, а также сотрудникам силовых ведомств (Росгвардия, МВД и др.). Повышения этой категории выплат предполагается с 1 октября. Индексация будет рассчитываться за счет увеличения денежного довольствия на 4,5%. Однако точные данные пока неизвестны.

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Индексация ЕДВ

Федеральным льготникам положена ежемесячная денежная выплата. Сейчас она составляет:

  • для инвалидов I группы — 4 957,95 рубля;
  • для инвалидов II группы — 3 540,76 рубля;
  • для инвалидов III группы — 2 834,4 рубля;
  • для детей-инвалидов — 3 540,76 рубля;
  • для инвалидов войны — 7 081,49 рубля;
  • для участников Великой Отечественной войны — 5 311,09 рубля;
  • для ветеранов боевых действий — 3 896,19 рубля.

Ежемесячную выплату проиндексируют с 1 февраля. Предполагается, что все эти выплаты также повысят на 7,5% — размер, равный инфляции.

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Другие повышения выплат в 2024 году

В следующем году ожидается повышение еще трех выплат. Однако однозначного подтверждения пока нет.

Возможно увеличение материнского капитала. В 2024 году он может составить 630 967 рублей на первого ребенка. На второго он вырастет до 833 800 рублей.

Также ожидается индексация пособия по беременности и родам. Максимальный размер может составить 565 000 рублей. А максимальная выплата по уходу за ребенком во время декрета вырастет до 49 000 рублей.

В 2024 году возможен рост пособия по временной нетрудоспособности. Оно повысится до 122 000 рублей в месяц.

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