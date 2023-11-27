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Published Сегодня, 04:07

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Updated Сегодня, 04:09

Изрезавшую одноклассницу девочку оставили под домашним арестом под Новосибирском

Изрезавшую одноклассницу девочку оставили под домашним арестом под Новосибирском

27 ноября 2023, 04:07
Фото: 1MI
Под Новосибирском изранившая одноклассницу девочка находится под домашним арестом.

Мера пресечения будет действовать до 1 декабря 2023 года, а затем следователь будет продлевать ее. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

Мать пострадавшей девочки рассказала КП-Новосибирск, решение суда оказалось шокирующим для родных. Пострадавшая девочка получила серьезные травмы и ей предстоит долгий период восстановления. Из-за поврежденных нервов у нее не закрывается один глаз.

Женщина выразила свое возмущение: «Это что, получается, она будет дома пирожки есть, а моя дочь ездить по больницам?».

Напомним, что 1 октября семиклассница учинила жуткую расправу над 13-летней девочкой. Она пригласила ее погулять, уговорила пойти в лес и там изрезала ее канцелярским ножом. Однокласснице чудом удалось выжить.

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#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Арест#Эмилия Губарева#Расследование
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