Изрезавшую одноклассницу девочку оставили под домашним арестом под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Мера пресечения будет действовать до 1 декабря 2023 года, а затем следователь будет продлевать ее. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.
Мать пострадавшей девочки рассказала КП-Новосибирск, решение суда оказалось шокирующим для родных. Пострадавшая девочка получила серьезные травмы и ей предстоит долгий период восстановления. Из-за поврежденных нервов у нее не закрывается один глаз.
Женщина выразила свое возмущение: «Это что, получается, она будет дома пирожки есть, а моя дочь ездить по больницам?».
Напомним, что 1 октября семиклассница учинила жуткую расправу над 13-летней девочкой. Она пригласила ее погулять, уговорила пойти в лес и там изрезала ее канцелярским ножом. Однокласснице чудом удалось выжить.