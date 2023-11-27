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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Новосибирцы делятся необычными костюмами для детей на Новый год

Костюм картошки и собачки: необычные наряды к новогоднему утреннику от новосибирцев

27 ноября 2023, 09:47
Фото: Midjourney
Новосибирцы делятся необычными костюмами для детей на Новый год

Стала известна стоимость костюма для новогоднего утренника в Новосибирске

Кем на Новый год быть дороже — Царевной-лягушкой, Снеговиком или Сантой? Судя по стоимости костюмов, дороже всего быть Японской куклой: смотрим, какие костюмы продаются дороже всего в Новый год Дракона в Новосибирске.

Костюм юной Дрессировщицы

Среди дорогих костюмов — этот самый доступный по цене, в него входит не только юбка с курточкой дрессировщицы, но и сапоги, колготки и шляпа. Продавец просит за костюм 5300 рублей и к тому же, готов к торгу в пределах разумного.

Новогодний костюм ДрессировщицыНовогодний костюм Дрессировщицы
Новогодний костюм Дрессировщицы
Фото: avito.ru

Костюм Собачки

Чуть дороже стоит новогодний костюм Собачки для трехлетней девочки — в комплекте комбинезон с юбочкой и кофточка с рюшами. Стоимость — 6200 рублей, как утверждает продавец — это 50% от первоначальной стоимости костюма, куда входит только ткань и работа швеи.

Новогодний костюм СобачкиНовогодний костюм Собачки
Новогодний костюм Собачки
Фото: avito.ru

Костюм Царевны-лягушки

Любая девочка мечтает стать принцессой, но костюм принцессы есть у многих, а вот Царевна-лягушка, скорее всего, будет одна на новогоднем празднике. Продавец пишет, что костюм сшили на заказ и просит за него 7000 рублей.

Костюм Царевны-лягушкиКостюм Царевны-лягушки
Костюм Царевны-лягушки
Фото: avito.ru

Костюм Санта-Клауса

Костюм Санта Клауса из куртки, штанов, бороды, парика и колпака для мальчика 6 лет выставлен по цене 7000 рублей. Продавец говорит, что в одном костюме скрывается два — можно надеть колпак Санта-Клауса, а можно шапку Гнома.

Новогодний костюм Санты в НовосибирскеНовогодний костюм Санты в Новосибирске
Новогодний костюм Санты в Новосибирске
Фото: avito.ru

Костюм Снеговика

Сшить костюм Снеговика на заказ в Новосибирске можно за 11200 рублей, бонус — возможен заказ любого размера и можно получить целую семью снеговиков на Новый год. Сам костюм вполне обычный — белая курточка и штаны, шляпа со снежинками и полосатый шарф.

Костюм СнеговикаКостюм Снеговика
Костюм Снеговика
Фото: avito.ru

Костюм Японской куклы

Дороже Снеговика только костюм Японской куклы для девочки-подростка, за который просят 11500 рублей, причем, продавец уточняет, что костюм продается без веера, но с париком, больше никакой уточняющей информации нет.

Новогодний костюм Японской куклыНовогодний костюм Японской куклы
Новогодний костюм Японской куклы
Фото: avito.ru

Есть и костюмы попроще, например, костюм Бабы Яги из мешковины для девочки-подростка можно купить всего за 300 рублей. Не так дорого стоят и овощные костюмы — стать Репкой, Картошкой или Морковкой на Новый год можно всего за 500-1500 ₽. И удивительно, что к Новому году Дракона нет ни одного предложения костюма Дракона.

Новогодний костюм Картошки в НовосибирскеНовогодний костюм Картошки в Новосибирске
Новогодний костюм Бабы Яги в НовосибирскеНовогодний костюм Бабы Яги в Новосибирске
Новогодний костюм Морковки в НовосибирскеНовогодний костюм Морковки в Новосибирске
Новогодний костюм Картошки в Новосибирске
Фото: avito.ru
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