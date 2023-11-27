Костюм картошки и собачки: необычные наряды к новогоднему утреннику от новосибирцев

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Среди дорогих костюмов — этот самый доступный по цене, в него входит не только юбка с курточкой дрессировщицы, но и сапоги, колготки и шляпа. Продавец просит за костюм 5300 рублей и к тому же, готов к торгу в пределах разумного.
Чуть дороже стоит новогодний костюм Собачки для трехлетней девочки — в комплекте комбинезон с юбочкой и кофточка с рюшами. Стоимость — 6200 рублей, как утверждает продавец — это 50% от первоначальной стоимости костюма, куда входит только ткань и работа швеи.
Любая девочка мечтает стать принцессой, но костюм принцессы есть у многих, а вот Царевна-лягушка, скорее всего, будет одна на новогоднем празднике. Продавец пишет, что костюм сшили на заказ и просит за него 7000 рублей.
Костюм Санта Клауса из куртки, штанов, бороды, парика и колпака для мальчика 6 лет выставлен по цене 7000 рублей. Продавец говорит, что в одном костюме скрывается два — можно надеть колпак Санта-Клауса, а можно шапку Гнома.
Сшить костюм Снеговика на заказ в Новосибирске можно за 11200 рублей, бонус — возможен заказ любого размера и можно получить целую семью снеговиков на Новый год. Сам костюм вполне обычный — белая курточка и штаны, шляпа со снежинками и полосатый шарф.
Дороже Снеговика только костюм Японской куклы для девочки-подростка, за который просят 11500 рублей, причем, продавец уточняет, что костюм продается без веера, но с париком, больше никакой уточняющей информации нет.
Есть и костюмы попроще, например, костюм Бабы Яги из мешковины для девочки-подростка можно купить всего за 300 рублей. Не так дорого стоят и овощные костюмы — стать Репкой, Картошкой или Морковкой на Новый год можно всего за 500-1500 ₽. И удивительно, что к Новому году Дракона нет ни одного предложения костюма Дракона.
Хорошо детям — они легко наденут любой костюм, подходящий по росту, а вот взрослым иногда нужно похудеть, чтобы влезть в новогоднее платье. Ранее Atas.Info собрал способы быстрого сброса 10 кг без диет к Новому году.