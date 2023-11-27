Костюм картошки и собачки: необычные наряды к новогоднему утреннику от новосибирцев

Есть и костюмы попроще, например, костюм Бабы Яги из мешковины для девочки-подростка можно купить всего за 300 рублей. Не так дорого стоят и овощные костюмы — стать Репкой, Картошкой или Морковкой на Новый год можно всего за 500-1500 ₽. И удивительно, что к Новому году Дракона нет ни одного предложения костюма Дракона.