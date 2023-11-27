Минэк и КМСП перечислили особенности проекта «Взлет — от стартапа до IPO»

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
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Updated Сегодня, 17:05
Минэкономразвития и Корпорация МСП являются кураторами этого стратегического проекта по направлению льготного кредитования.
В рамках инициативы «Взлет — от стартапа до IPO» компании получают доступ к нескольким выгодным финансовым инструментам, в числе которых — кредитные займы по льготной ставке 3%. Действие предложения распространяется на инновационные и технологические компании, относящиеся к сектору малого и среднего бизнеса. Заемные средства могут быть использованы компаниями для решения оборотных и инвестиционных задач: например, для модернизации производства, закупки материалов, уплаты налогов (в том числе НДФЛ) и обеспечения участия в тендерах. Об этом пишет rbc.ru.
Претендентами на предоставление кредитования в рамках указанной программы могут стать предприятия, осуществляющие деятельность в одной из 16 сфер: искусственного интеллекта, технологий в отрасли коммуникаций, интернета вещей, новых производственных и генетических технологий, биотехнологии и фармацевтики, технологии инновационных материалов и ряда иных отраслей.
Претендующие на оформление льготного кредитования компании должны являться субъектами МСП и демонстрировать определенные финансовые результаты: получать не менее 100 млн руб. в год, а ежегодный прирост капитала должен составлять более 12%.
Для получения льготного кредитования по программе компания должна пройти несколько этапов. Сначала на онлайн-платформе МСП.РФ нужно оформить заявку. Затем ее проверяет МСП Банк, после чего требует предоставить необходимые документы. После этого Корпорация МСП проводит проверку, в ходе которой устанавливается факт соответствия категории высокотехнологичных компаний претендента на кредитование.
Согласно данным, озвученным гендиректором Корпорации МСП Александром Исаевичем, работающие в сфере высоких технологий компании РФ активно пользуются указанной программой. Глава КМСП отметил и факт расширения охвата регионов страны данной мерой поддержки. Он рассказал, что в первые недели после запуска проекта более 80% обращений от предпринимателей приходилось на Москву и Санкт-Петербург, а сейчас льготные займы оформили высокотехнологичные МСП из 34 регионов России.
К июлю текущего года инициатива, запущенная в апреле 2022 года, охватила более 140 высокотехнологичных компаний, получивших кредитование на общую сумму 22,8 млрд руб.
Проведенное Правительством России смягчение условий участия в проекте также стало причиной роста числа льготных заемщиков. Сейчас ограничения по количеству кредитных договоров в рамках проекта отсутствуют, а условия расчета темпов роста выручки значительно упрощены.