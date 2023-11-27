Минэк и КМСП перечислили особенности проекта «Взлет — от стартапа до IPO»

В рамках инициативы «Взлет — от стартапа до IPO» компании получают доступ к нескольким выгодным финансовым инструментам, в числе которых — кредитные займы по льготной ставке 3%. Действие предложения распространяется на инновационные и технологические компании, относящиеся к сектору малого и среднего бизнеса. Заемные средства могут быть использованы компаниями для решения оборотных и инвестиционных задач: например, для модернизации производства, закупки материалов, уплаты налогов (в том числе НДФЛ) и обеспечения участия в тендерах. Об этом пишет rbc.ru.