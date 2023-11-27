На Сахалине откроют более 3 тысяч мест дополнительного образования в 2024 году

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Новый образовательный вектор являются частью национального проекта «Образование», который ранее инициировал президент России Владимир Путин. На конференции в Южно-Сахалинске обсудили перспективы новой отрасли, посвященной развитию дополнительных навыков и талантов школьников. Более 150 специалистов образования, культуры, спорта и молодежной политики, в том числе педагоги приняли участие в пленарном заседании и тематических дискуссиях. В частности, эксперты поговорили о том, как дополнительное образование помогает школьникам в выборе профессии, а также подвели промежуточные итоги работы по выполнению концепции развития отрасли до 2030 года.
«Важно, что система дополнительного образования обрастает новыми стратегическими проектами. Мы стремимся к тому, чтобы сделать дополнительное образование качественнее и доступнее по запросу каждого юного жителя Сахалинской области. Верю в то, что данное мероприятие поможет созданию новых идей, которые мы реализуем с огромным удовольствием», — озвучила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
О реализации концепции развития дополнительного образования рассказал замдиректора департамента министерства образования Сахалинской области Николай Неретин. Также специалист озвучил результаты работы в этом направлении на островах за прошедшие два года.
«В рамках федерального проекта „Успех каждого ребенка“ уже создано 766 новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. В 2024 году будет создано 3 118 новых мест. Кроме того, будут оснащены оборудованием 45 школьных театров, 11 школьных музеев, 16 спортклубов и 20 медиацентров», — подчеркнул Николай Неретин.
В рамках конференции проходят интенсивы, курсы повышения квалификации, мастер-классы для школьников и педагогов. Модераторами лекционных и творческих секций стали не только островные специалисты, но и эксперты из других регионов России.
«Мы рады нашему межрегиональному сотрудничеству, совместному проекту. „Школьный театр“ — это не просто занятия в театральном кружке, это возможность развития таких навыков, как фантазия, внимание, воображение», — прокомментировал проректор по творческой деятельности, молодежной политике и воспитательной работе театрального института им. Б. Щукина Андрей Беликов.
Участники конференции уже оценили мероприятия и проекты по созданию и развитию школьных спортивных клубов, дополнительные программы по туристско-краеведческой и научной направленностям, возможности дополнительного образования в системе военно-патриотического воспитания и работу школьных медиацентров.
«Медиацентры в школах — это новый формат взаимодействия с детьми и транслирования навыков наставничества, это точка профориентации, возможность раскрытия потенциала. Самое главное — это та медиаграмотность, которая является неотъемлемой частью нашей жизни», — поделился генеральный директор «Учебного центра G S» Антон Ким.
Торжественное закрытие областной конференции по развитию дополнительного образования пройдет 24 ноября. На мероприятии подведут итоги и наградят его участников.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил об еще одном важном проекте в сфере дополнительного образования, который запустят на островах. УТЦ «Восток» в Южно-Сахалинске станет базой для запуска центра для одаренных детей. Официально его откроют 1 сентября 2024 года. Не менее 3500 школьников ежегодно будут посещать образовательные смены по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство». Проект удалось реализовать благодаря соглашению с Фондом «Талант и Успех», которое Сахалинская область заключила в 2018 году.