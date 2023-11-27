atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Алексей Седышев стал новым начальником МВД по Болотнинскому району

Назначен новый начальник МВД по Болотнинскому району — кто им стал

27 ноября 2023, 05:28
Фото: ГУ МВД по НСО

Алексей Седышев стал новым начальником МВД по Болотнинскому району

В Болотнинском районе назначен новый начальник МВД. Представил нового руководителя начальник Главного управления МВД России по Новосибирской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков.

25 ноября начальник ГУ МВД России по региону Андрей Кульков представил личному составу отдела МВД по Болотнинскому району нового руководителя — подполковника полиции Алексея Седышева. Нового начальника поздравили с назначением и передали ему служебное удостоверение.

Алексей Седышев родился 5 апреля 1974 года в Колыванском районе Новосибирской области. Он окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция» в 2010 году.

Свою службу он начал в 1999 году на должности младшего инспектора. С 2017 года он работал в межрайонном отделе МВД России по Колыванскому району на должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска. В 2022 году он был назначен заместителем начальника отдела МВД России по Колыванскому району.

У Седышева есть ведомственные награды МВД России — медаль «За отличие в службе» I, II и III степеней. По приказу от 23 ноября 2023 года он был назначен на должность начальника отдела МВД России по Болотнинскому району.

Кто стал новым руководителем полка ДПС ГИБДД в Новосибирске?
Узнать подробнее
Читайте также:
Назначен новый глава Кыштовского района в Новосибирской областиВ НОВАТе новый главный дирижер — кого назначили музыкальным руководителемПолковник Алексей Захаров назначен новым начальником УМВД по Новосибирску
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Эмилия Губарева#МВД#Болотное
Подпишитесь
Минздрав Новосибирской области заявил о скором начале шестой волны COVID-19
18 августа 2022,, 09:44
Кому принадлежат самые дорогие модные магазины Новосибирска: фамилии владельцев
24 ноября, 09:25
Новосибирцы начали рассчитываться в магазинах новыми 100-рублевыми купюрами
Сегодня, 02:41
Стали известны цены на новогодние вечеринки в барах Новосибирска
Вчера, 15:04
Новая выплата инвалидам СВО вводится в Новосибирской области
Сегодня, 05:01
Афросибирячка Дженис Муэ из Новосибирска стала самой сексуальной девушкой
Сегодня, 02:27