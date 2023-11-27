Назначен новый начальник МВД по Болотнинскому району — кто им стал

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
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Updated Сегодня, 05:30
25 ноября начальник ГУ МВД России по региону Андрей Кульков представил личному составу отдела МВД по Болотнинскому району нового руководителя — подполковника полиции Алексея Седышева. Нового начальника поздравили с назначением и передали ему служебное удостоверение.
Алексей Седышев родился 5 апреля 1974 года в Колыванском районе Новосибирской области. Он окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция» в 2010 году.
Свою службу он начал в 1999 году на должности младшего инспектора. С 2017 года он работал в межрайонном отделе МВД России по Колыванскому району на должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска. В 2022 году он был назначен заместителем начальника отдела МВД России по Колыванскому району.
У Седышева есть ведомственные награды МВД России — медаль «За отличие в службе» I, II и III степеней. По приказу от 23 ноября 2023 года он был назначен на должность начальника отдела МВД России по Болотнинскому району.