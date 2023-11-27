Назначен новый начальник МВД по Болотнинскому району — кто им стал

Свою службу он начал в 1999 году на должности младшего инспектора. С 2017 года он работал в межрайонном отделе МВД России по Колыванскому району на должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска. В 2022 году он был назначен заместителем начальника отдела МВД России по Колыванскому району.