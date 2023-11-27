Никита Михалков открыл в НОВАТ Фестиваль имени композитора Эдуарда Артемьева

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Сегодня 27 ноября в НОВАТ открылся конкурс-фестиваль, посвященный Эдуарду Артемьеву. Близкий друг композитора Никита Михалков сказал со сцены слова, посвященные Артемьеву:
«Я счастлив, что имел возможность говорить Артемьеву, что он гений, в глаза. Только сейчас можно оценить и понять, какова потеря, как человека, как музыканта и оценить его потрясающее наследие. Он никогда не сфальшивил ни в музыке, ни в жизни. Был человеком, который всегда и любому готов сделать лучше, чем себе» — рассказал о композиторе о сцены НОВАТа Михалков. И помолчав, добавил:
«Я очень рад, что такой потрясающий театр, такой потрясающий зал. В этом замечательном городе памяти Артемьева сегодня открывается Фестиваль „Сибириада“. Вы сможете еще раз насладиться великой, реально великой музыкой. Есть великие композиторы, как Энио Морриконе, но лично мне, когда играет его музыка, не хватает изображения. Музыка Артемьева существует сама по себе, потому что она абсолютно универсальна с точки зрения проникновения в душу человека. Я счастлив, что я смог прилететь на один день, но я не мог этого не сделать, потому что слишком дорога мне дорога память о друге».
«Для меня лично как дирижера, как музыканта, очень много значит, что я мог работать с ним. Сегодня будет первый раз, когда мы исполняем „Реквием“ без него. Первый раз мы работали вместе в Томске в 2007 году и с тех пор еще много раз мне посчастливилось работать вместе с Эдуардом Артемьевым», — поделился перед концертом воспоминаниями о совместной работой с композитором Сесар Альварес.
В первом акте концерта прозвучали знакомые произведения из кинофильмов «Мечте навстречу», «Раба любви», «Несколько дней из жизни Обломова», «Сибириада». Весь второй акт был посвящен произведению Эдуарда Артемьева, которое он назвал одним из самых значимых в своей жизни — реквием «Девять шагов к Преображению», над которым маэстро работал несколько десятилетий. Сам композитор признавался: «Это единственное сочинение, которое я принимаю без претензий к самому себе. Что-то получилось».
«Реквием в первый раз я сегодня исполняю, а до этого я два года стабильно исполняю дедушкины произведения „Аве Мария“, „Где же ты, мечта“, „Запретная любовь“ и другие. Дедушка был очень скромным человеком, он принимал современную музыку. Мне сложно рассказывать о нем, как о человеке. Это самый добрый человек, которого я встречала на планете Земля» — рассказала о своем близком и родном человеке внучка Эдуарда Артемьева Екатерина.
Неслучайно местом для проведения Конкурса-фестиваля имени Эдуарда Артемьева выбран Новосибирск — именно здесь в 1937 году родился композитор. Последние десять лет жизни маэстро в Новосибирске проходили авторские масштабные концерты, но фестиваль такого уровня проводится впервые.
«У Эдуарда Николаевича был потрясающий слух, который мог совмещать акустические инструменты, какие-то обработки, электронику. Все это было в его произведениях единым целым, » — рассказал о творчестве композитора член жюри Фестиваля Артем Ананьев.
В России Эдуард Артемьев известен во многом благодаря музыке, написанной к кинофильмам Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Андрея Тарковского. Также среди его музыкальных произведений симфонии, сюиты, инструментальная музыка, электронные композиции, оперы и музыка к спектаклям.
Данный фестиваль будет самым продолжительным по времени из всех новосибирских фестивалей — начавшись в ноябре 2023, он завершится только в марте 2024 года. Музыканты в рамках конкурса будут исполнять композиции в номинациях академическая, электроакустическая, электронная музыка и видео-арт. В качестве призового фонда объявлена денежное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.
В декабре НОВАТ приглашает на «Щелкунчика» в постановке Юрия Григоровича.