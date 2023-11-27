Никита Михалков открыл в НОВАТ Фестиваль имени композитора Эдуарда Артемьева

«Для меня лично как дирижера, как музыканта, очень много значит, что я мог работать с ним. Сегодня будет первый раз, когда мы исполняем „Реквием“ без него. Первый раз мы работали вместе в Томске в 2007 году и с тех пор еще много раз мне посчастливилось работать вместе с Эдуардом Артемьевым», — поделился перед концертом воспоминаниями о совместной работой с композитором Сесар Альварес.